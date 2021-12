Lula visita a BA nesta quinta para assinar contratos e fazer campanha pró-Wagner

Ludmilla Duarte, da sucursal Brasília

Enquanto o presidente Lula cumpre movimentada agenda nesta quinta em Salvador – culminando com o comício do governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição, às 19h na Praça Castro Alves – a candidata do PT à presidência da República, Dilma Rousseff, desembarcou na capital baiana às 14:30h para gravar cenas de seu programa eleitoral. Antes de se juntar ao presidente Lula no comício de Wagner, Dilma poderá inclusive, junto com a equipe de Propaganda, visitar alguma cidade do interior baiano para incrementar as gravações – mas a assessoria de campanha faz mistério quanto ao local. “A agenda de gravações não deve ser acompanhada pela imprensa”, explicou um membro da equipe. Dilma tem viajado com a equipe de campanha em voos fretados.

Líder nas pesquisas de preferência de voto – o Datafolha divulgou recentemente larga vantagem na corrida baiana, com 45% - o governador Jaques Wagner ganhou a cobiçada presença do presidente Lula em seu palanque de comício, ratificando também a preferência do presidente da República por Wagner em relação ao ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB), que tem 10% segundo o Datafolha. Se mantida a vantagem, Wagner baterá os adversários no primeiro turno – o que pode acontecer com uma “ajuda” da popularidade de Lula.

Visita a Feira cancelada - Antes do comício, marcado para às 19h, o presidente inauguraria o Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador), mas cancelou o compromisso por conta do mau tempo. A nova unidade do hospital foi inaugurado pelo Secretário Estadual de Saúde, Jorge Solla.

Em companhia do governador, Lula assina, em Salvador, às 17:30h, contratos no âmbito do programa “Minha Casa, Minha Vida” e das obras de mobilidade urbana em torno da Copa do Mundo de 2014 - o Bus Rapid Transit (via rápida para ônibus), obra de R$ 570,3 milhões financiada em 95% via Caixa Econômica Federal. As assinaturas acontecerão no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Salvador.

Após o comício de Wagner, Lula irá pernoitar em Salvador, provavelmente no Bahia Othon, em Ondina. Já Dilma Rousseff, de acordo com o comitê de campanha, seguirá ainda hoje à noite para Recife.

A assessoria de Lula frisou que a equipe de Dilma Rousseff viaja à Bahia separada da comitiva presidencial. Como candidata, Dilma não pode ter seus custos cobertos pelo governo federal, ficando suas despesas e as da sua equipe a cargo do comitê de campanha. Além disso, desde 3 de julho, segundo a lei eleitoral, candidatos a cargos eletivos estão impedidos de participar de inaugurações, explica o advogado eleitoral Luis Vinicius Aragão. “Por outro lado, a administração pública não pode parar no período eleitoral, sob pena de prejudicar a população”, observa Aragão.



Obras da agenda presidencial - O Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana, é um investimento de R$ 52 milhões naquela que, segundo o secretário estadual da Saúde, Jorge Solla, “será a maior unidade pública pediátrica do Norte/Nordeste de alta complexidade”. Inicialmente, serão 80 leitos em funcionamento, chegando a 150 em um ano até alcançar os 280 leitos em dois anos. A administradora do hospital, Instituto Sócrates Guanaes, receberá R$ 83,5 milhões em dois anos. Dez especialidades médicas serão cobertas pelo hospital, além das unidades de terapia intensiva e semi-intensiva.

Junto com o ministro das Cidades, Márcio Fortes, o presidente Lula irá assinar dois contratos que somam R$ 616,8 milhões, sendo o maior deles o do BRT (Bus Rapid Transit), para a Copa de 2014, e os outros R$ 46,5 milhões para construção, em Salvador, de 1.044 casas do programa “Minha Casa, Minha Vida”, beneficiando famílias com renda de até três salários mínimos. Segundo o ministério das Cidades, o dinheiro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) originalmente previsto para a Bahia aumentou de R$ 1,2 bilhão para R$ 2,7 bi.

Já o BRT, ou Veículos Leves sobre Pneus (VLP), é um sistema operado por ônibus de grande capacidade circulando em vias exclusivas, prevendo a redução do tempo de deslocamento da população e visitantes durante a Copa do Mundo de 2014. A obra ligará o Aeroporto Internacional de Salvador ao acesso norte da cidade, integrando-se com o metrô soteropolitano, devendo atender a 500 mil famílias.

O ministro Márcio Fortes aproveita sua presença em Salvador para visitar o canteiro de obras do metrô. Ele estará na Rótula do Abacaxi às 10 h na companhia do presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Milton Villas-Bôas.

adblock ativo