Lula testa popularidade de Dilma em chão de fábrica

Agência Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta nesta segunda-feira, 23, a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, para resgatar sua história. Como nos anos 1970, quando era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula deve empunhar cedo o microfone no pátio da montadora Mercedes-Benz, localizada no berço político do PT. O retorno ao chão de fábrica faz parte dos esforços do presidente em eleger em primeiro turno sua candidata à sucessão ao Palácio do Planalto. O ato, programado para as 5h30 da manhã, irá testar a popularidade de Dilma Rousseff no reduto político do presidente, bem como a sua performance em palanque.



Desde a sexta-feira, esse é o terceiro evento em São Paulo no qual Lula pede votos para Dilma. Em meio a essa maratona eleitoral, um esforço concentrado para angariar votos para a sua candidata, Lula deve relembrar amanhã seus momentos no movimento sindical, conduzindo um comício como nos velhos tempos: na porta da fábrica. "Segunda-feira essa mulher (Dilma) vai fazer a primeira experiência dela, às 5 horas da manhã, na porta de uma fábrica lá em São Bernardo do Campo, pra ela saber onde começou a mudança da história deste País", antecipou o presidente na sexta-feira à noite, em comício em Osasco - o primeiro da série de atividades no Estado.



São Paulo foi escolhido pelo PT como uma das prioridades da campanha presidencial de Dilma Rousseff. O maior colégio eleitoral do País, há 16 anos dirigido pelo PSDB, é uma das poucas unidades da federação em que o presidenciável tucano, José Serra, está à frente da petista nas pesquisas de intenções de voto. Durante o comício de Osasco, Lula anunciou que pretende percorrer o Estado para garantir a vitória de Dilma e alavancar a campanha de Aloizio Mercadante ao governo estadual. As últimas pesquisas de intenções de voto apontam que o candidato do PT ao governo paulista não conseguiu ainda atingir o teto eleitoral da sigla em São Paulo, de 25%.

