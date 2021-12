Lula tenta ajudar as campanhas de Pelegrino e Zé Neto

"Voltei!". Depois de anunciar a volta ao corpo a corpo na sexta passada, em comício do candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte, Patrus Ananias, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva estará em Salvador no dia 14 de setembro (também uma sexta-feira) para tentar ajudar o petista Nelson Pelegrino a virar o jogo em cima do seu principal adversário, o candidato do DEM, ACM Neto, que tem liderado as pesquisas de intenção de voto com um percentual na casa dos 40%.

Desde o primeiro dia de campanha, o PT vem usando gravações do ex-presidente - principal cabo eleitoral dessa eleição - apoiando Pelegrino e voltou a utilizar o termo "Time de Lula" como uma espécie de carimbo para o candidato e prefeito e os vereadores que integram a coligação petista. Lula vai participar de um comício, à noite, que contará com a presença do governador Jaques Wagner, parlamentares do PT e partidos coligados.

O local do comício, a princípio, é a Praça Castro Alves, mas se houver algum problema pode ser mudado para o Farol da Barra. Em Salvador, Lula deve participar de gravações de vídeos para Pelegrino e outros petistas.

Feira de Santana - O ex-presidente deve esticar sua visita, na Bahia, até o município de Feira de Santana, maior colégio eleitoral do interior do Estado para dar uma mãozinha ao candidato do PT à prefeitura, o deputado Zé Neto, que também está em desvantagem nas pesquisas de intenção de voto, em relação ao candidato do DEM, José Ronaldo.

A assessoria do candidato informou que os detalhes da visita de Lula estão sendo fechados, mas o ex-presidente foi convidado para participar de um ato público na manhã do sábado, dia 15.

Integrantes das cúpulas das campanhas de Pelegrino e Zé Neto assinalam que, além do fato político que um comício com a participação de Lula gera, naturalmente, a presença da maior estrela do partido vai ajudar a animar a militância na reta final da campanha.

Nacional - O presidente estadual do PT, Jonas Paulo, disse que a visita de Lula "confere à disputa em Salvador um caráter nacional, já que o PT está enfrentando o líder da oposição na Câmara dos Deputados (ACM Neto)".

Entende que o Democratas está lutando na capital baiana pela própria sobrevivência "e por isso a característica nacional, já que o Lula é a grande liderança do PT, então é a disputa por dois projetos antagônicos".

Na opinião de Jonas Paulo, a candidatura de Nelson Pelegrino está em franco crescimento "e como o PT é um partido de chegada, a presença de Lula vai incendiar nossa militância".

