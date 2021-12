Lula será a estrela no comício de Rui Costa na Praça da Revo

Para tentar dar uma virada na corrida eleitoral pelo Palácio de Ondina em favor do petista Rui Costa, a principal estrela do PT, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai participar nesta quarta-feira, 3, à noite, do primeiro grande comício promovido pela coligação "Pra Bahia Mudar Mais" (PT / PP / PSD / PDT / PR / PCdoB / PTB / PMN) em Salvador nesta campanha.



O evento, que contará também com a presença do governador Jaques Wagner, do candidato ao senado Otto Alencar (PSD) e vice-governador João Leão (PP), está marcado para começar às 19 horas na Praça da Revolução em Periperi, bairro do subúrbio ferroviário.



Conforme o presidente do Diretório Estadual do PT, Everaldo Anunciação, antes do comício, os partidos coligados vão promover no final da tarde uma caminhada na região. Foram convocados, além dos militantes, os candidatos às eleições proporcionais (Assembleia Legislativa e Câmara Federal) dos partidos que integram a coligação. Anúncios sobre o comício estão sendo exibidos nos últimos dias no horário político do PT nas emissoras de rádio e televisão.



O ex-presidente Lula participou da convenção que oficializou a chapa majoritária da coligação em junho que contou também como a presença da presidente Dilma Rousseff. Lula e Dilma já gravaram vários depoimentos para veiculação no programa do horário eleitoral.



Importância



Everaldo Anunciação disse que o ex-presidente entende "que as eleições de Rui e Otto são muito importantes para a Bahia e para ajudar a presidenta Dilma a continuar com o projeto de desenvolvimento e inclusão social". A Bahia é o quarto colégio eleitoral do Brasil, com 10,185 milhões de eleitores.

