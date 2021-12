Lula reúne-se com coordenadores de campanha de Dilma

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se hoje por quase uma hora e meia com a cúpula da campanha da presidenciável Dilma Rousseff (PT). Participaram do encontro, realizado no estúdio de gravações para a campanha de Dilma, o presidente do PT, José Eduardo Dutra, o deputado José Eduardo Cardozo (SP), e o deputado Antonio Palocci (SP).



Após o término do encontro, os três coordenadores da campanha de Dilma saíram do local e o presidente Lula permaneceu, fazendo gravações para a candidata. Ao deixar o prédio do estúdio, Dutra afirmou que o presidente Lula não vai responder ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.



Ontem, FHC o chamou para um debate depois das eleições, dizendo que queria ouvir de Lula as afirmações que ele faz cara a cara. "O presidente não vai ficar batendo boca com o ex-presidente", declarou, acrescentando que considera, no entanto, interessante que a campanha da oposição venha para discussão de propostas. Fernando Henrique desafiou o presidente Lula para um debate após as eleições. Ele pediu a Lula que, quando "perder o monopólio da verdade", vá debater com ele.

