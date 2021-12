Lula rebate críticas de Serra e diz que "o bicho vai pegar"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechaçou neste domingo, 13, as insinuações de que integrantes do PT elaboraram um suposto dossiê contra um dirigente do PSDB. Na convenção nacional do PT, em Brasília, Lula disse que espera que os adversários da pré-candidata do partido à Presidência da República, Dilma Rousseff, “não façam um jogo rasteiro, inventando um dossiê” a cada dia. Segundo ele, este é um “jogo sujo”.

“Nós esperamos que nossos adversários estejam dispostos a fazer uma boa campanha”, disse Lula, na convenção. “[Que os adversários] não façam um jogo rasteiro inventando um dossiê todo dia. Nós estamos maduros e calejados. Sabemos como o jogo funciona, sempre com muita tranquilidade, porque o bicho vai pegar. A maturidade de vocês é que vai garantir que a gente ganhe essas eleições.”, afirmou Lula durante a convenção nacional do PT, evento em que a candidatura da ex-ministra da Casa Civil foi formalizada.

O suposto dossiê seria resultado de um levantamento sobre os dados fiscais e financeiros do vice-presidente executivo do PSDB, Eduardo Jorge Caldas Pereira. No documento estariam registradas movimentações bancárias de cerca de R$ 3,9 milhões e outras informações sigilosas relativas ao Imposto de Renda do tucano.

Críticas - No sábado, durante a convenção nacional do PSDB, Serra deixou de lado o estilo conciliatório que vinha adotando e fez um duro discurso contra o presidente Lula.

O tucano apontou corrupção no Executivo federal, atacou o loteamento político de cargos e se utilizou do escândalo do mensalão do PT como argumento. Comparou ainda Lula ao rei francês Luís 14, para quem o Estado era ele próprio.

O presidente pediu calma a Dilma e ao seu vice, o presidente do PMDB e da Câmara, deputado Michel Temer (SP). “O bicho vai pegar... a tranquilidade de vocês é o que vai garantir que a gente ganhe as eleições”, afirmou.

Depois de afirmar que há condições de Dilma vencer as eleições, o presidente ressaltou que é necessário evitar a arrogância e o excesso de confiança. “Estou convencido que a possibilidade de ganhar as eleições é total e quase absoluta. Mas eleição e mineração a gente só conhece depois da apuração, que ninguém fique andando de salto. Não existe eleição fácil. Toda eleição tem de ser trabalhada 24 horas por dia”, disse.

