Lula promete solução para barraqueiros em comício

A TARDE On Line

Leia também:

>>Dilma afirma que irá priorizar infraestrutura na Bahia

>>Dilma: acusação de Serra sobre dossiê é desespero

O presidente Lula, que esteve em Salvador nesta quinta-feira, 26, para comício em favor da reeleição do governador Jaques Wagner (PT), voltou a prometer solução para as barracas de praia na Orla. Lula, que já havia garantido providências em cerimônia no Palácio Rio Branco, disse que irá tratar do assunto com carinho e brincou: “Terei que vir muitas vezes aqui na praia e preciso encontrar os barraqueiros felizes. Vai que eu estou sem dinheiro e preciso de uma cervejinha gelada? Eles vão lembrar que Lula os deixou felizes”.

Lula pediu votos para a candidata à Presidência Dilma Rousseff ao compará-la com outras mudanças no mundo, como o Brasil ter eleito um metalúrgico, a Bolívia um índio e os Estados Unidos um negro. “Está hora do brasil eleger uma mulher. Eleger a Dilma é quebrar preconceitos que foram criados. Tenho certeza que ela vai fazer mais e melhor do que nós fizemos”, defendeu.

Ao pedir votos para Wagner, o presidente afirmou que o “galego” é um grande companheiro. “Eu não digo pra todo mundo, mas para esse galego eu digo. Eu tenho convicção de que ele vai fazer mais porque nós estamos mais calejados, mais preparados. Daria a ele um cheque assinado em branco”, enalteceu. O presidente aproveitou ainda para dar conselhos ao seu “amigo de fé”: “Não perca a calma nunca. Na TV, o povo consegue perceber quem tá esbravejando e quem está responsavelmente tranquilo”.

adblock ativo