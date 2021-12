Lula pretende iniciar caravanas pelo Brasil no Piauí

De olho nas eleições de 2022, o ex-presidente Lula da Silva (PT) projeta sua trajetória para chegar ao pleito presidencial no ano que vem, e já tem local escolhido para iniciar sua caravana.

Cidade onde começou sua série de viagens como presidente, e onde formalizou o projeto do programa social 'Fome Zero', Guaribas a 659 km de Teresina, capital do Piauí. A informação foi divulgada pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no O Globo.

Segundo o colunista, a ideia vem sendo orquestrada juntamento com o governador do estado, Wellington Dias (PT) correligionário político de Lula. As viagens devem ser inciadas após o petista receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

