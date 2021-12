Lula pede votos para Dilma em propaganda na TV

Larissa Oliveira, A TARDE On Line

Os candidatos à presidência da República, José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) procuraram apresentar uma propaganda eleitoral na faixa às 13h30 e outra diferente às 20h30 nesta terça-feira, 17. Serra preferiu enumerar seus feitos na área da saúde, Dilma aproveitou o apoio do presidente Lula, que pediu votos para a petista; e Plínio demonstrou irreverência ao aludir os dois outros candidatos em um ringue de boxe.

Serra, que apareceu na casa de brasileiros comuns, apresentou como propostas programas que foram implantados em São Paulo, como o Mãe Brasileira — que, assim como o Mãe Paulistana, oferece assistência integral a todas as gestantes da cidade de São Paulo — e os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AME). Segundo o tucano, se eleito, ele irá implantar 154 unidades de saúde deste tipo no Brasil.

Lula – O presidente Lula apareceu ao lado de Dilma, fez uma espécie de bate-bola com a candidata e afirmou que ela está preparada para o cargo. Em seguida, as trajetórias dos dois foram comparadas e um jingle, veiculado logo após sua fala, conteve os seguintes versos: “Deixo em tuas mãos o meu povo / Só deixo porque sei que vais continuar o que fiz”. Dilma procurou evidenciar as ações do governo, como os programas Bolsa Família e Luz Para Todos, e disse que, se eleita, irá focar na erradicação da pobreza.

Sem alguma mudança em relação à primeira propaganda veiculada, Marina Silva (PV) narrou um vídeo que mostrava, com a ajuda de alguma estatísticas, que é preciso parar o ciclo de destruição do Planeta Terra.

Apressado come cru – Entre as propagandas dos candidatos a deputado federal de uma coligação e outra, foi veiculado um vídeo com depoimentos de pessoas em filas de hospitais públicos. As pessoas entrevistadas contestaram a frase “apressado come cru”, que teria sido declarada por algum candidato a deputado federal da coligação liderada pelo PT. No entanto, não foi mostrada a autoria do vídeo, semelhante a um viral.

