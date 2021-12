Lula pede aos feirenses a vitória de Zé Neto

Em um discurso acalorado que durou cerca de 30 minutos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pediu ao povo feirense que lhe desse de presente de aniversário, que é comemorado no dia 06 de outubro, à vitoria de Zé Neto. O pedido foi feito a uma multidão que acompanhou o grande comício do candidato petista à prefeito de Feira de Santana na manhã deste sábado, 15, em uma casa de eventos na cidade. "Este presente não vai custar dinheiro, só vai custar um gesto de companheirismo, de amizade e de acreditar no novo, que é eleger Zé Neto para prefeito de Feira de Santana, pois veremos a cidade mudar como a Bahia e o Brasil mudou com a gente", frisou.

Lula iniciou o discurso dizendo que a direção nacional do partido não queria que ele viesse a Feira, atender ao pedido do governador Jaques Wagner, que ele chamou de galego, uma vez que o candidato José Ronaldo do DEM, que ele se referiu como o "adversário", tinha 80% nas pesquisas enquanto Zé Neto não ultrapassou os 5%. Além disto, que o governo do estado era criticado pelo adversário por não ter realizado as obras no anel de contorno da cidade. "Atendi ao pedido feito pelo Galego, que me encheu o saco para estar aqui e porque no dia que eu tiver medo de conversar com o povo olhando na cara do povo eu prefiro morrer. Em segundo agradeço por ter vindo e ter visto as condições da estrada, pois vou pedir a presidente Dilma que cobre da empresa para que a obra seja feita o mais rápido possível", disse.

Ele criticou ainda a maneira como o candidato do DEM vem se apresentando durante a campanha, que é de forma desesperada, utilizando de denúncias infundadas para enganar o povo e citou o último programa onde foi utilizado uma entrevista com um engenheiro especialista em trânsito para falar sobre uma das propostas de Zé Neto para o sistema de transporte da cidade. "A proposta de Zé Neto é tão boa que amedrontou o adversário, que ao invés de apresentar um projeto melhor colocou um gaúcho para dizer que o plano de transporte não era bom e que não havia dinheiro no governo federal para executar a obra. Não havia dinheiro na época em que eles estavam na presidência da república e no governo do estado, mas agora tem dinheiro sim", atacou.

E finalizou dizendo que a cidade de Feira de Santana já experimentou vários tipos de governos desde os coronéis aos caciques da política que vem se revezando ao longo dos 179 anos que a cidade completa no próximo dia 18 e que o povo tem que experimentar o novo, como foi feito no país. "O Brasil esperou 500 anos para ter um presidente da república saído da classe operaria que conhecesse o sentimento do povo mais pobre e é por isto que o mundo inteiro reconhece que em nenhum pais aconteceu a ascensão social que ocorreu no Brasil em tão pouco tempo. E é esta ascensão que queremos para Feira de Santana", finalizou.

Homenagem



Durante o evento o ex-presidente Lula se emocionou ao ser receber uma homenagem feita pela dona de casa Luciana Damasceno, beneficiária do Bolsa Família, que lhe agradeceu por tudo que ele fez ao mais necessitados e lhe entregou um chapéu de vaqueiro, que foi colocado logo na cabeça. Falando do problema de garganta, que foi provocado por um câncer curado recentemente, o ex-presidente disse que caso Zé Neto ganhe a eleição ele garantiu que virá a cidade para demonstrar que estará fazendo todos os esforços para que a cidade desenvolva cada vez mais. E fez um alerta: "Este período é a época em que o pobre está em alta, é um tal de beija e abraça pobre, mas depois que passa a eleição, o pobre não é convidado para tomar nem um cafezinho. Se pobre fosse bolsa de valores, nesta época seria a mais cotada e não tinha Petrobras que derrubasse. Por isto peço que elejam alguém que entende o sofrimento do povo pobre e que não tem medo de falar cara a cara com ninguém", afirmou.

adblock ativo