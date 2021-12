Lula participa do aniversário da Refinaria Landulpho Alves e inaugura viadutos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou as comemorações dos 60 anos da Refinaria Landulpho Alves, em Mataripe, na Região Metropolitana de Salvador, para exaltar a importância da eleição de domingo para os destinos do País.



Sem poder se referir abertamente à sua candidata a presidente, Dilma Rousseff, para não infringir a legislação eleitoral, o presidente passou a ideia de que está nas mãos dos eleitores a continuação do atual projeto ou o retorno aos governos anteriores que, segundo ele, privilegiavam as elites.



“O povo brasileiro vai às urnas para expressar o seu discernimento, sua visão soberana sobre o País e o projeto de desenvolvimento que deseja para a nossa nação”, disse, arrancando aplausos da plateia, formada pelos funcionários da refinaria.



Ele qualificou a votação de “hora sagrada da democracia” e o momento em que “cada cidadão vale um voto, rico ou pobre”. Lula salientou que “o dono de um milhão e de um tostão valem um voto”, e observou que o brasileiro conquistou o direito de votar livremente, “sem ceder a pressões de nenhuma espécie” e, por essa razão, o povo “obteve as maiores conquistas da sua história”.



“Felizmente, ninguém cobra pedágio ou explicação de brasileiro e brasileira na hora de votar e todos podem exercer com altivez e independência o seu sagrado direito democrático”, destacou.



Ao se referir à fundação da Petrobras, três anos após a criação da Refinaria Landulpho Alves, Lula mais uma vez fez um paralelo sobre sua gestão e a do presidente Getúlio Vargas, entendendo que os dois sempre lutaram contra as elites.



“Quando Getúlio pensou em criar a Petrobras, foi muito criticado. Esses mesmos que hoje nos criticam diziam que Brasil não tinha que se meter a procurar petróleo, que aqui não tinha petróleo, que a gente era de segunda classe, vira-lata. Hoje nós estamos aqui graças à coragem de Getúlio Vargas e do povo brasileiro”.



À tarde, Lula inaugurou três viadutos da Via Expressa, na Rótula do Abacaxi, e falou das realizações de seu governo, destacando obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). E, nas entrelinhas, defendeu a continuidade do seu projeto de governo. “Nós arrumamos o Brasil”, disse o presidente.

adblock ativo