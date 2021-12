Lula faz aniversário e pede votos para Dilma na internet

Desde a noite de terça-feira, 26, a hashtag #Luladay está nos Trending Topics — que reúne os assuntos mais comentados do Twitter. O objetivo óbvio é comemorar o aniversário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que completa 65 anos nesta quarta-feira, 27. No entanto, #Luladay não serve apenas para isso: a coordenação da campanha petista aproveita o dia para mobilizar os internautas em prol da eleição de Dilma Rousseff (PT) no próximo 31 de outubro.









O sucesso da mobilização — #Luladay atingiu o primeiro lugar no ranking brasileiro e também alcançou o topo dos Trending Topics internacionais — foi comemorado pelo coordenador da campanha na internet, Marcelo Branco, que tuitou: “@marcelobranco: Mundo: #Luladay está em primeiro no twitter mundial e "Parabéns Lula" em 5o. #dia31Vote13”.



Dilma Rousseff também aproveitou para deixar seus parabéns a Lula pelo twitter logo na manhã desta quarta: “@dilmabr: Hoje é dia de abraçar o melhor presidente que este país já teve, que completa 65 anos. Parabéns, presidente! #LulaDay”.

Veja infografia com a evolução dos candidatos nas pesquisas do 2º turno:

adblock ativo