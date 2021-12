Lula evita responder sobre agressão contra Serra

Ao contrário de ocasiões anteriores, quando deu declarações à imprensa para criticar a campanha do candidato à Presidência José Serra (PSDB), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis falar nesta sexta com os jornalistas depois de participar de cerimônia comemorativa do Dia do Aviador, na Base Aérea de Brasília. Perguntado se teria se precipitado, na quinta, ao afirmar que Serra teria sido atingido na quarta-feira por uma bolinha de papel, Lula sorriu, acenou e foi embora.



Novas imagens divulgas na quinta à noite mostram que Serra foi atingido por outro objeto, mais pesado, além da bolinha de papel, que o presidente se referiu. Durante a cerimônia de hoje, foi lida mensagem presidencial em comemoração ao dia do Aviador. Nela, Lula enalteceu o trabalho das Forças Armadas e disse que ao assumir a Presidência constatou a importância do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.



Ele agradeceu também a presteza dos militares durante o seu mandato e fez um balanço das medidas que adotou para beneficiar as Forças Armadas. Entre elas, o aumento "significativo" da infraestrutura, recomposição dos quadros, criação da estratégia nacional de defesa e reordenamento do Ministério da Defesa. No final da cerimônia, Lula posou para fotografias e permaneceu ao lado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski.

