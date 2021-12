Lula entra no cenário da disputa entre PT e DEM

Os dois principais campos de batalha do PT e DEM no Estado nesta eleição, Salvador e Feira de Santana (que possuem os maiores colégios eleitorais da Bahia, 1.844.390 eleitores e 373.752, respectivamente), recebem esta semana o ex-presidente Lula com a missão de tentar mudar o quadro, favorável ao DEM nos dois locais. A campanha de Nelson Pelegrino está convocando os militantes para o comício com Lula, na Praça Castro Alves, às 19 horas, desta sexta, 14. Em Feira, o evento será às 10 horas da manhã do sábado, 15, no centro da cidade.

Controlar os dois municípios é estratégico para as eleições de governo em 2014. PT e DEM já travam campanha belicosa em Salvador com acusações mútuas e pedidos de direito de resposta.

Em Feira de Santana, a disputa esquentou nos últimos dias. O candidato a prefeito do PT em Feira, deputado Zé Neto, usou a tribuna da Assembleia Legislativa, nesta segunda, 10, para provocar o adversário, José Ronaldo do DEM, tachado de "imperador" e "dono do mundo", por supostamente achar que pode ganhar a eleição com 80% dos votos (numa alusão às pesquisas que dão ampla vantagem para o democrata).

O petista alega que, se a diferença fosse tão grande, Ronaldo não estaria lhe dirigindo "ataques pessoais" no programa eleitoral. "Ele passou os últimos quatro dias me agredindo", queixou-se. Os últimos programas do DEM mostram um ator se fazendo passar por Zé Neto de costas para o espectador falando sobre as greves dos professores e dos policiais militares, episódios que desgastaram o governo estadual do PT

"Candidatos" - "É desespero", diagnostica Neto, que vem usando vídeos de ministros do governo Dilma Rousseff na sua campanha televisiva. Os vídeos de Lula começariam a ser exibidos nesta segunda à noite no horário político de Feira. O petista acha que a presença de Lula em Feira vai mostrar para o adversário "a dimensão do povo". Considera ainda que tanto Ronaldo e ACM Neto, caso vençam as eleições, serão virtuais candidatos ao governo do Estado em 2014.

