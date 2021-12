Lula é puxado por militante e cai durante comício na Bahia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva caiu durante o comício de Rui Costa, candidato ao governo da Bahia, na noite desta quarta-feira, 3. O episódo aconteceu logo após Lula subir no palco. Ele cumprimentava os militantes que estavam na frente da estrutura, quando foi puxado. Ele explicou que a situação foi protagonizada por um pai de um aluno que conseguiu entrar na universidade por conta dos programas sociais que ele implantou nos seus dois governos.

Lula aproveitou para usar o episódio politicamente e ressaltou os compromissos dos governos petistas com o povo. Ele também alegou que as elites nunca o perdoaram por isso. "Eles conhecem todas as letras, mas não conhecem a alma e o sentimento do povo brasileiro", afirmou falando que há ódio contra os petistas.

O ex-presidente também disse que há preconceito contra o PT, falando que a presidente Dilma Rousseff também sofre com essa situação.



Veja momento da queda do ex-presidente:



