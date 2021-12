Lula diz que FHC arquivou inquéritos que apuravam corrupção

Nas presenças da presidente Dilma Rousseff e do governador Jaques Wagner, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou nessa sexta-feira, 27, os militantes petistas a combaterem a "mentira" na campanha eleitoral. Ele acusou os governos do seu antecessor Fernando Henrique Cardoso de abafar escândalos de corrupção que teriam ocorrido nas administrações tucanas.

Falando para cerca de dez mil pessoas no Parque de Exposições da Bahia durante a convenção do PT do estado, que homologou a candidatura de Rui Costa candidato ao governo, Lula que gosta de fazer de discurso de improviso, pegou um papel para ler denúncias que disse terem seus antecessores engavetados, como o caso da Pasta Rosa e do Sivam. "Foram 456 inquéritos, inclusive 11 contra ministros e quatro contra o presidente (FHC)", disse, citando que um desses casos teria sido sobre a suposta compra de votos para a reeleição do ex-presidente Fernando Henrique.

Ele pediu que os dirigentes petistas forneçam informações e dados para os militantes contestarem as acusações "falsas" que os adversários fizeram durante a campanha. "Precisamos dar aos militantes argumento de mesa de bar. Ou seja, quando o cara falar uma mentira contra você Dilma, o outro vai poder desmentir". A presidente Dilma Rousseff também pediu ajuda ao PT e partidos de sua base de apoio. "Vamos ter momentos difíceis nessa campanha, porque quem não tem argumento apela para a mentira", disse.

Veja fotos da convenção do partido:

<GALERIA ID=19334/>

