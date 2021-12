Lula diz que Dilma será reeleita para "desgraça" das elites

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira, 12, em um evento oficial promovido pela Prefeitura de São Francisco do Conde a reeleição da presidente Dilma Rousseff, que estaria "apanhando" das elites de uma maneira nunca vista antes. Lula disse que a companheira de partido será reeleita "para a desgraça" das elites.

Ele foi ao município baiano, a 90 quilômetros de Salvador, para participar da inauguração Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) da entrega de 60 casa populares e para receber o título de cidadão sãofranciscano.

"Eu nunca vi baterem tanto na presidenta Dilma como estão batendo agora. Eu pensava que o preconceito era com relação a mim, pelo fato de eu ser um nordestino. Mas agora eles batem na Dilma porque ela é mulher. Eles batem na Dilma porque não é possível esse país eleger uma mulher e ainda vai reeleger essa mulher para a desgraça deles", afirmou.

Simulando uma conversa com o governador da Bahia, Jaques Wagner, ele prosseguiu: "Sabe o que eles pensam a boca pequena? Ô Wagner, é um absurdo. 'Nós precisamos evitar que ela seja eleita porque se ela for eleita, são mais quatro anos de PT e daqui a pouco esse Lula quer voltar e vai levar mais não sei quantos anos'", disse, interrompido pelos gritos de "ole, ole, ole olá, Lula, Lula", que caracterizaram as campanhas eleitorais de que participou.

Antes de encerrar o discurso, o ex-presidente declarou considerar cumprida a missão dele na presidência da República. "Deixa eu dizer uma coisa para esse bando de hipócritas. Quando a gente chega aos 68 anos de idade, a gente acorda todo o santo dia pedindo a Deus para viver o dia seguinte. Eu acho que eu já fiz neste país o que eu precisava fazer. O meu orgulho é olhar na cara de cada um de vocês e dizer 'foi um peão metalúrgico quem recuperou a dignidade desse país'", finalizou.

O ex-presidente chegou a São Francisco do Conde carona no helicoptero prefixo PR-BAH, que normalmente é usado por Wagner. Outra aeronave, préfixo PP-ESS, com o emblema da Casa Civil, conduziu o vice-governasor e pré-candidato ao Senado, Otto Alencar. Um terceira aeronave de prefixo PP-MRA também aterrizou no estádio de futebol da cidade, conduzindo o deputado federal e pré-candidato ao governo do estado, Rui Costa.

Camisas

No local do evento, pelo menos 53 pessoas estavam vestidas com camisas vermelhas com frases que faziam alusão à eleição de Lula em 2002: "Nas eleições de 2002, São Francisco do Conde deu a Lula a votação mais expressiva do páis, quase 94% dos votos".

Sete pessoas que estavam vestidas com as camisas disseram que o material havia sido distribuído nos órgãos municipais. Os trabalhadores atuam como auxiliares de serviços gerais e no preparo de merenda escolar. Uma servidora disse trabalhar no gabinete da prefeita e outra se apresentou como enfermeira.

Os trabalhadores disseram que a prefeitira decretou ponto facultativo no turno vespertino para que todos fossem ao evento.

