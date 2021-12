Lula diz que Aécio mente e nega convite a Armínio Fraga

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota nesta quarta-feira, 15, para negar que tenha convidado o então presidente do Banco Central, Armínio Fraga, para continuar no cargo quando venceu as eleições de 2002. Para Lula, Aécio "mentiu no debate da TV Bandeirantes". "Nunca fiz esse convite. É lamentável um candidato falsificar fatos históricos em um debate para a Presidência da República", escreveu o ex-presidente.

A possibilidade de permanência de Armínio no posto ou a sua colaboração com o governo do PT foi noticiada algumas vezes pela imprensa durante a campanha presidencial de 2002. As reportagens informavam que o comando do PT considerava importante esta sinalização para dar credibilidade ao novo governo. A informação, porém, nunca foi confirmada oficialmente por Lula nem por Armínio.

Em 13 de dezembro de 2002, dia em que anunciou Henrique Meirelles como seu presidente do Banco Central, Lula agradeceu publicamente a Armínio pelo seu comportamento e o trabalho em parceria com Antônio Palocci, que chefiava a equipe de transição. "Agradeço o comportamento do atual presidente do BC, Armínio Fraga, que trabalhou com Palocci e fez o maior esforço para garantir a permanência de toda a diretoria do BC até que seja nomeada a nova", disse Lula em matéria publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo.

adblock ativo