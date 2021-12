Lula descarta disputar a Presidência, diz jornal

No mesmo dia em que foi divulgada pesquisa Datafolha mostrando que a preferência pela presidente Dilma Rousseff nas eleições de 2014 caiu 21 pontos e que ela não venceria no primeiro turno, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a descartar a Presidência e afirmar que Dilma será sua candidata. As informações são do jornal Valor Econômico.

"A Dilma é a mais importante candidata que nós temos, a melhor. Não tem ninguém igual a ela para ser candidata à Presidência da República. Portanto ela será a minha candidata", disse, em entrevista publicada na edição desta segunda-feira, 1º, do jornal. Indagado sobre se voltaria para disputar o pleito em 2014, Lula disse: "Não".

Lula afirmou também que as manifestações são normais em uma democracia e provam que a sociedade brasileira vive como uma "metamorfose ambulante". Para ele, a presidente Dilma não demorou para ouvir as vozes das ruas. O ex-presidente está na Etiópia em evento patrocinado pelo Instituto Lula, União Africana e Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

