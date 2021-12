Lula cumpre agenda nesta quarta na Bahia, ao lado de Jaques Wagner

A cinco dias das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna mais uma vez à Bahia, nesta quarta-feira, 29, para cumprir dois compromissos institucionais: no final da manhã, participa da comemoração dos 60 anos da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), no município de São Francisco do Conde. O evento, programado para às 11h, mas que começou com atraso, conta ainda com as presenças do presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, e do governador Jaques Wagner (PT), candidato à reeleição.

Em Salvador, às 14h, Lula inaugura mais três viadutos da Via Expressa, ligando a Avenida Heitor Dias ao Cabula, o Cabula à Rótula do Abacaxi e a Rótula do Abacaxi à Avenida Heitor Dias.

Na foto: Obras do Complexo viário da Rótula do Abacaxi, que serão inauguradas por Lula nesta quarta, em Salvador

A expectativa é grande em relação ao pronunciamento do presidente, depois que Wagner recebeu, na semana passada, o voto preferencial da presidenciável do PT, Dilma Rousseff, na corrida sucessória na Bahia.



O fato gerou descontentamento nos peemedebistas liderados pelo ex-ministro Geddel Vieira Lima, que disputa o governo com o petista. Na última terça-feira, 28, Geddel recebeu o apoio de Michel Temer (PMDB), o vice de Dilma.



