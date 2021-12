Lula admite chance de 2º turno em eleição presidencial

Leia também:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta manhã a possibilidade de a candidata Dilma Roussef (PT) disputar o segundo turno das eleições presidenciais, apesar de dizer que está otimista com a vitória de sua candidata no pleito de hoje. "A eleição tem dois turnos e eu não ganhei nenhuma - nem em 2002 e nem em 2006 - no primeiro turno", frisou. "Apenas vai demorar mais 30 dias de luta (para Dilma vencer), pois não é fácil obter 50% dos votos", afirmou o presidente, em rápida entrevista após votar no Colégio João Firmino Correio de Araújo, em São Bernardo do Campo.

