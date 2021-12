Luiz Fux vem a Salvador no fim do mês para evento do TRE

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luiz Fux, estará em Salvador nos dias 29, 30 e 31 para, entre outras atividades, participar de uma edição do projeto 'Políticos do futuro', criado pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) em parceria com o governo do estado e o Legislativo baiano. A informação foi confirmada pelo presidente do TRE-BA, desembargador José Edivaldo Rotondano em coletiva na tarde desta segunda, 16.

No dia 31, o ministro Fux participa de evento no colégio estadual Iceia, no bairro do Barbalho, quando será recebido por Rotondano e o governador Rui Costa (PT), pré-candidato à reeleição. Ele chega dia 29, à noite, mas sua agenda completa ainda não foi divulgada. De acordo com Rotondano, o ministro Fux teria gostado tanto do ´Políticos do Futuro', que pretende ampliá-lo para o País antes de deixar a presidência do TSE, no próximo dia 14 de agosto.

A ideia do projeto é promover ações em escolas da rede pública "que despertem o interesse de jovens e adolescentes pelo processo eleitoral, além de conscientizar sobre importância das eleições para o fortalecimento da democracia", diz o TRE, em seu site.

"Ele sempre foi um entusiasta de grandes causas que pudessem ser voltadas para o social, haja vista que é um ministro que faz audiência pública em diversas ações que ele julga. O 'Políticos do futuro" nós empreendemos e aí encaminhamos esse projeto para o TSE. Ele gostou do projeto, achou interessante e abraçou a causa. Por isso ele vem aqui para uma edição", disse Rotondano.

