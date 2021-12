Luiz Caetano perde direitos políticos, mas vai recorrer

O ex-prefeito Luiz Caetano, pré-candidato a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, teve os direitos políticos cassados por cinco anos e foi condenado ao ressarcimento de R$ 304 mil aos cofres públicos pelo juiz César Augusto Borges de Andrade, da 1ª Vara da Fazenda Pública de Camaçari.



A Fundação Humanidade Amiga, contratada pela prefeitura de Camaçari, considerada corréu no processo, também foi condenada.



O juiz acatou a denúncia do Ministério Público Estadual, de improbidade administrativa no período em que Caetano foi prefeito de Camaçari. O advogado do ex-prefeito, Celso Castro, disse que vai recorrer da sentença.



A sentença do juiz César Augusto Andrade indica imediata comunicação da suspensão dos direitos políticos de Caetano ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia a fim de impedir que o ex-deputado possa concorrer a qualquer cargo público já nestas eleições de outubro, com base na Lei da Ficha Limpa.



Celso Castro lembrou, entretanto, que se trata de uma decisão de primeira instância, não houve julgamento do caso por colegiado e tampouco ocorreu o chamado "trânsito em julgado", que significa a situação onde não há mais possibilidade de recurso. Diante dessa situação, o advogado entende que Caetano pode se candidatar à eleição de outubro próximo sem ter a candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral.



Euforia



A sentença deixou os adversários de Caetano eufóricos. O líder da oposição em Camaçari, vereador Elinaldo (DEM), interpretou a suposta cassação dos direitos do ex-prefeito como um fato esperado. "Ele (Luiz Caetano) está envolvido diretamente com dezenas de irregularidades, como desvios de recursos públicos e gastos publicitários sem nenhuma justificativa.



O próprio Tribunal de Contas dos Municípios já o condenou a devolver muito dinheiro à prefeitura em processos de que participei como denunciante", comemorou.

A reportagem não conseguiu localizar o ex-prefeito Luiz Caetano para comentar o caso.



Denúncias



O TCM vem julgando procedentes várias denúncias e termos de ocorrência contra a administração de Caetano. Conforme a assessoria de imprensa do Tribunal de Contas, das 11 denúncias já julgadas pelo órgão, quatro foram relatadas pelo conselheiro Paolo Marconi e consideradas improcedentes.



Outras quatro foram tidas como procedentes parcialmente; duas o TCM negou conhecimento e apenas uma foi julgada procedente, o que rendeu uma multa de

R$ 62.100.



Com os termos de ocorrência que foram lavrados, Luiz Caetano foi multado no total de R$ 198.730 e obrigado a ressarcir aos cofres públicos um total de R$ 2.922.565,38.



Em relação aos gastos com publicidade, segundo o relator Paolo Marconi, ainda faltam ser apresentados 109 dos processos de pagamento de publicidade, o que representa cerca de R$ 2,5 milhões do total de R$ 7,5 milhões que foram gastos.



"Isto impede a análise dos gastos como um todo, o que poderá ter consequências para os administradores. Além disso, impossibilita a análise pela corte das contas de 2012, como um todo, da prefeitura", diz o órgão.

