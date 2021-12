Luciana Genro é provocada por humorista do 'CQC'

Na saída da apresentação de seu programa de governo, a candidata do PSOL à Presidência, Luciana Genro, foi questionada pelo humorístico "CQC" sobre a capacidade de suas ideias gerarem votos. Luciana respondeu que, além de conquistar votos, quer participar de um processo político.

"Tem muita gente que apoia essas bandeiras e acha que o PSOL não tem condições de ganhar", afirmou. "Desse jeito não sai do 1%", provocou o repórter do "CQC". Ele chamou dois pastores que estavam pregando na praça e pediu para que a candidata explicasse para eles por que defende o aborto. Luciana respondeu que isso é uma defesa da vida da mulher, uma questão de saúde. Um dos pastores respondeu que só Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. "Deus não aprova o aborto", disse outro.

"Eles têm as suas crenças, que têm que ser respeitadas. Mas muitos pensam diferente deles. Temos que defender as mulheres que morrem nas mãos de açougueiros", afirmou a candidata. O debate atraiu uma multidão à porta do hotel onde se encontrava Luciana, que foi bastante aplaudida pelos presentes.

