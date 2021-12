Litoral sul cobra do novo governo solução para efeitos da crise do cacau

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Plantações derrubadas para virar pasto de pecuária e zonas urbanas inchadas com ocupação desordenada são os reflexos visíveis da crise que ainda enfrenta o litoral sul, por causa da vassoura-de-bruxa que devastou a cacauicultura nos anos 90.



Após diversas tentativas governamentais fracassadas de recuperação da cultura e perdidos cerca de 250 mil empregos diretos das lavouras, os produtores ainda aguardam uma solução para o problema – enquanto Itabuna e Ilhéus passam por uma crescente favelização.



A Associação dos Produtores de Cacau (APC) contabiliza uma queda de 300 mil toneladas na produção. Antes da crise, a Bahia extraía 400 mil toneladas de cacau, número que hoje está na casa dos 100 mil. O problema, no entanto, não é mais a praga da vassoura, mas sim o endividamento que atingiu os produtores após a crise, levandoos a hipotecar as fazendas e demitir trabalhadores. “Hoje já existe tecnologia para lidar com a praga, mas não temos recursos para investir nestes avanços”, lamenta José Carlos Maltez, vice-presidente da Associação dos Produtores de Cacau (APC).



A MP do Cacau, sancionada emjunho pelo presidente Lula, somada a iniciativas anteriores, tornou cerca de oito mil cacauicultores aptos a renegociar suas dívidas. No entanto, segundo a APC,sobram 1.380 contratos ainda com dívida, que totalizam 25% da área de plantação do cacau. “É necessária a regulamentação do artigo 42 do PAC do Cacau, que permite que o restante dos endividados negociem os débitos”, explica Henrique Almeida, presidente da APC.





Veja mapa da viagem de A TARDE pelo interior da Bahia:



Com as dívidas, os produtores não têm mais acesso às linhas de crédito. Quem fez inovações teve de usar dinheiro do próprio bolso. É o caso do cacauicultor Fernando Botelho, 68 anos, que possui 270 hectares de terra em Barro Preto, município a 30 km de Itabuna. Ele desenvolve um cacau orgânico que é vendido para a Europa e também iniciou uma pequena agroindústria para produzir doces e polpas de fruta, agregando valor comercial ao fruto.



“Me descapitalizei, vendi todo meu patrimônio, vendi um apartamento, joguei tudo aqui”, conta Botelho.



Ele exibe com orgulho as novidades, ao percorrer em uma caminhonete a pedregosa estrada que dá acesso à plantação, completamente cercada pelas árvores de cacau.



A imensidão da propriedade, no entanto, não reflete o que foi outrora. “Já cheguei a ter 120 funcionários no auge.



Hoje tenho um gerente e mais dois funcionários, além de 21 parceiros que exploram lotes da fazenda”, lembra.

