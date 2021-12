Lista de fichas-sujas já tem 233 mil processos

Tribunais judiciais e repartições dos poderes Executivo e Legislativo atenderam ao chamamento da Procuradoria Eleitoral e já remeteram para o órgão de fiscalização mais de 233 mil processos de políticos "ficha-suja" que devem ter a eventual candidatura impugnada em todo o Brasil caso tentem disputar as eleições de outubro.



Conforme o Ministério Público Federal, até terça-feira, 10, o módulo Ficha Suja do sistema Sisconta Eleitoral havia recebido 233.495 processos de 1.718 órgãos públicos de todo o Brasil sobre candidatos potencialmente inelegíveis nas eleições de 2014.



O Poder Judiciário foi o que mais enviou dados (204.900), seguido do Poder Legislativo (14.733) e Poder Executivo (13.862).



Lista



Somente os procuradores e promotores do Ministério Público que fiscalizarão as eleições têm acesso a essa lista, essencial para que possam entrar com representações impugnando candidaturas.



A Procuradoria da República estuda a possibilidade de tornar a listagem pública o mais rápido possível, mas isso depende da triagem que os procuradores farão, separando os fichas-sujas por estado. Por essa razão, não é possível saber, por enquanto, em que posição a Bahia está nesse ranking negativo.



A assessoria de comunicação da Procuradoria informa que o sistema continua aberto e o número de processos aumenta à medida que as planilhas chegam à secretaria de pesquisa e análise da Procuradoria Geral da República (Spea-PGR), idealizadora e administradora do sistema.



As informações serão analisadas pelos procuradores regionais eleitorais que têm apenas cinco dias após a data final de registro dos candidatos para pedir a impugnação dos fichas-sujas. Por essa razão o órgão decidiu antecipar o pedido para o envio dos nomes.



Informa ainda que o Sisconta Eleitoral foi desenvolvido pela Spea-PGR a pedido do Grupo Executivo Nacional da Função Eleitoral (Genafe) e da Procuradoria Geral Eleitoral (PGE). "Com o módulo Ficha Suja, será possível unificar e processar dados de pessoas condenadas com base em informações dos órgãos ligados à administração pública, que receberam ofício com instruções para o envio dos dados".



Na Bahia, o procurador regional eleitoral José Alfredo de Paula Silva reuniu recentemente os promotores eleitorais que atuarão nas eleições deste ano para discutir a vigilância na uso das máquinas municipais pelos prefeitos e a identificação dos candidatos fichas-sujas.

