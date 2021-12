Liminar permite participação de Fábio Nogueira em debate

A coligação "Agora é com a gente", dos partidos Psol e Rede, conseguiu, na noite desta quarta-feira, 28, uma liminar favorável à participação do candidato a prefeito Fábio Nogueira no debate de TV Bahia, programado para esta quinta-feira, 29, às 22h.

Segundo a liminar concedida pela juíza da 13ª zona, Patrícia Cerqueira Ketzman Szporer, a coligação "Agora é com a gente", com os partidos PSol e Rede, possui a representatividade na Câmara Federal de 10 deputados, sendo, assim, permitida a participação.

De acordo com a resolução nº 23.457/2015, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), "é assegurada a participação de candidatos dos partidos políticos que possuam mais de nove representantes na Câmara dos Deputados".

O art. 46 da Lei no 9.504 /97 determina que, "no caso de coligações, o número mínimo de deputados federais deve ser aferido, quando se tratar de eleição proporcional, pela soma de todos os representantes dos partidos políticos que compõem a coligação na Câmara dos Deputados e, quando se tratar de eleição majoritária, pelo total de deputados federais dos seis maiores partidos que compõem a coligação".

Também vão participar do debate ACM Neto (DEM), Alice Portugal (PCdoB), Cláudio Silva (PP) e Sargento Isidório (PDT).

