Lídice: PT e DEM promovem "derrame de dinheiro" na eleição

A senadora Lídice da Mata (PSB) disse nesta quarta-feira, 17, que há um "derrame de dinheiro no processo eleitoral" por parte dos seus adversários. "Basta olhar a quantidade de placas do PT e do DEM nas ruas", afirmou durante entrevista à TV Bahia. Ela argumenta que tenta "furar os bloqueios das regras injustas e do poder econômico" desses partidos.

A candidata cita a diferença de tempo no horário eleitoral, que, de acordo com ela, dificulta uma igualdade na disputa. Lídice explica que tenta driblar esses empecilhos usando as redes sociais e tentando vincular sua imagem a de Marina Silva (PSB), que cresce nas pesquisas de intenção de votos.

"Queremos que esse movimento de crescimento também possa impactar na nossa candidatura", explica Lídice, que essa semana divide palanque com Marina Silva em Cajazeiras.

Saúde e educação

Apesar do investimento em educação ser o alicerce do seu programa, Lídice disse, que caso eleita, seu primeiro ato será "colocar para funcionar a rede de saúde". Em seguida, ela pretende implantar o Pacto com a Vida, para mudar o modelo de segurança pública no Estado e se reunir com os professores para "organizar a transformação da educação na Bahia".

Lídice defende que o setor é prioridade em seu governo, já que impacta sobre a saúde, segurança e desenvolvimento do estado.

