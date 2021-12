Lídice: PSB terá posição de independência na AL

A senadora Lídice da Mata (PSB) afirmou nesta quinta-feira, 16, durante oficialização do apoio da executiva estadual do partido à candidatura da presidenciável Dilma Rousseff, que a atitude não será refletida para o governador eleito Rui Costa. Ela disse que o PSB terá na Assembleia Legislativa da Bahia "um posicionamento independente".

"Não estamos aderindo ao PT. Não estamos entrando na base do governo de Rui Costa. Não significa também nenhuma determinação de oposição. Significa que o PSB estará independente. Estamos apoiando a candidatura de Dilma Rousseff. Isso está absolutamente claro no posicionamento do partido, na nota que o partido lançou", destacou, referindo-se ao documento "Conclamação aos socialistas" postado essa semana no Facebook da senadora, onde são feitas críticas ao PSDB e ao PT, chamados de "face da mesma moeda".

Lídice frisou que o apoio e as críticas não implicam uma contradição e que, no documento postado, o partido ressalta que deve continuar perseguindo a construção de uma terceira via. "Não é contraditório. O fato de apoiarmos Dilma não quer dizer que não tenhamos crítica. O PT em 1986 apoiou Waldir Pires com um signo que caracterizou como apoio crítico. É o mesmo com Dilma. Estamos fazendo uma crítica ao PT do governo, a diversas medidas econômicas tomadas por ela, à campanha quando teve uma posição absolutamente destruidora dos adversários como fez com Marina. Mesmo assim achamos que entre as duas alternativas Dilma é a que mais se aproxima", acrescentou.

Cargos

Lídice repetiu que não houve negociação de cargos para o governo de Rui. "Não cabe na minha opinião uma posição de neutralidade. Não poderia ser outro senão daqueles que temos aproximação na ideologia e política. Não estamos negociando espaço nem no governo federal e nem estadual. Escolhemos o modelo que será melhor para o Nordeste, para a Bahia e para o povo".

Ainda segundo a senadora, o segundo turno existe no processo eleitoral para uma escolha entre os dois que ficaram. "Essa é a escolha que nós fizemos na Bahia".

