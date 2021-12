Lídice: PSB não negociou espaço em governo de Rui Costa

Um dia depois de decidido o apoio do PSB baiano à reeleição da presidente Dilma Rousseff, a senadora Lídice da Mata, presidente do partido na Bahia, afirmou que descarta qualquer participação "imediata" no governo estadual do PT.

"Não está na nossa ideia participar do governo. Eu fui terceira via na eleição. Portanto, temos que nos manter com o posicionamento de independência, até vermos o resultado do próprio governo, que tem 90 dias para ter seu plano analisado. E nós vamos analisar".

Ao ser questionada sobre o seu futuro político, Lídice deixou ainda mais claro que uma reaproximação futura com o PT não parece difícil. "A sociedade baiana não optou por uma terceira via e não podemos ignorar o que o povo nos diz. Política exige capacidade de entender o que as ruas nos dizem. Por isso mesmo, acho que devemos ter posicionamento cuidadoso, de reflexão", apontou, em entrevista coletiva nesta sexta.

A senadora contou que recebeu esta semana uma ligação do governador eleito, Rui Costa (PT), que desejava saber se o seu posicionamento seria semelhante à da Executiva nacional do PSB, que decidiu apoiar o presidenciável Aécio Neves no segundo turno. "Eu disse que iria reunir a Executiva estadual do partido", afirmou Lídice.

Negociação

A presidente do PSB na Bahia negou que a decisão da legenda tenha sido precedida por qualquer negociação de espaço no próximo governo estadual. Ela explicou ainda o motivo de não ter se posicionado favorável a Dilma quando a direção nacional do PSB se reuniu para discutir o segundo turno.

"Eu tenho um quadro do que é o partido. Em São Paulo, somos vice de Alckmin. Em Pernambuco, o partido se posicionou claramente a favor de Aécio. No Rio Grande do Sul ,a disputa era com o PT. Só aí tínhamos três estados com importância interna no partido", afirmou Lídice, que declarou ter votado pela "liberalidade", ou seja, para que cada estado tivesse a liberdade de decidir.

Questionada sobre como fará campanha para Dilma, Lídice respondeu: "O tamanho da campanha vai ser determinado pelo tamanho das forças que tivermos para fazer".

