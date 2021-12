Lídice participa de reunião do PSB em Brasília

A candidata do PSB ao governo do estado, Lídice da Mata, está em Brasília onde participa de um encontro da executiva nacional do partido. Na reunião serão discutidas questões internas e a preparação de um documento que será dirigido à sociedade brasileira após a morte do candidato à presidência pela legenda, Eduardo Campos, no último dia 13 em um acidente de avião.

A executiva do PSB se reúne logo após a missa de sétimo dia em memória de Eduardo Campos. Após os compromissos em Brasília, Lídice deve retomar gradativamente as atividades de campanha, que ela havia suspendido por tempo indeterminado devido à morte do ex-governador de Pernambuco.

Segundo Lídice, após o período de luto, a campanha do partido volta de forma mais madura. "A campanha do PSB fica bastante marcada pelo desaparecimento de Eduardo, mas também pela reafirmação do nosso compromisso com o projeto nacional que era liderado por ele. Nosso projeto político fica muito mais maduro, mais profundo, porque aumentou a nossa responsabilidade de levar adiante os compromissos que assumimos com Eduardo, com o partido e com a sociedade baiana", afirmou.

Marina Silva é a substituta de Campos na candidatura à presidência da República.

adblock ativo