Lídice: "Mudou o ator principal, mas confiamos em Marina"

A senadora Lídice da Mata (PSB), que concorre ao governo estadual, disse que a presidenciável Marina Silva (PSB) deve manter os acordos firmados por Eduardo Campos, que morreu em acidente aéreo em 13 de agosto. "Mudou o ator principal, mas confiamos em Marina, que tem grande capacidade, responsabilidade e é uma mulher extraordinária. Ela compreende que sua responsabilidade é muito maior do que representar a Rede e o PSB", afirmou nesta segunda-feira, 25, em entrevista ao "Que Venha o Povo", da TV Aratu, em programação do Vota Bahia, uma parceria com os grupos A TARDE e Metrópole.

Lídice explica que apesar do PSB e do grupo de Marina ter formações diferentes, as duas vertentes (uma socialista e outra ambiental) dialogam. Ela também ressalta que Marina, caso eleita, vai seguir um programa de governo elaborado pelos envolvidos na aliança da disputa pela Presidência da República.

Ela também afirmou que Marina deve manter o compromisso firmado por Campos de priorizar a campanha na Bahia. "Acredito que Marina será muito solidária com a campanha na Bahia. Temos pontos de vistas semelhantes em muitas coisas", disse, ressaltando a candidatura de três mulheres: ela, Marina e Eliana Calmon (PSB), que disputa uma vaga para o Senado.

Bahia

A principal bandeira de Lídice é uma "revolução na educação na Bahia". Ela propõe ampliar o número de escolas de tempo integral. Atualmente, são 59 unidades entre os mais de mil colégios da rede estadual. Lídice também defende que a escola de tempo integral deve oferecer esporte, cultura e lazer para os alunos, como uma forma de atrair os estudantes para o colégio.

Vota Bahia

O jornalista Casemiro Neto entrevista os candidatos ao governo estadual essa semana. Nesta terça, 26, a conversa será com Rui Costa (PT), na quarta, 27, com Paulo Souto (DEM) e na quinta, 28, com Marcos Mendes (PSOL).

adblock ativo