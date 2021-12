Lídice: "Marina é uma extraordinária esperança para o País"

Os problemas enfrentados pelo PSB nacional com o apoio a Marina da Silva, após a morte de Eduardo Campos, foram os principais pontos abordados na entrevista de Lídice da Mata ao BA TV, na noite desta sexta-feira, 22. "O eleitor da Bahia sabe o que penso. Marina é uma extraordinária esperança para o Brasil. Ela acrescentou a sua história, a história de Eduardo", disse a candidata ao governo da Bahia pelo PSB.

Questionada sobre as divergências estre o PSB e a Rede, Lídice falou que o O PSB tem opiniões que a Rede não tem, "mas caminhamos juntos por 10 meses na construção de um programa comum", disse.

Com pouco tempo nos programas eleitorais na rádio e televisão, Lídice afirmou que vai compensar utilizando as redes sociais e o corpo a corpo com os eleitores nas ruas.

