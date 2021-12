Lidice leva livro para momento do voto em Brotas

A senadora Lidice da Mata (PSB) votou na manhã deste domingo, 28, no Colégio Luís Viana, localizado no bairro de Brotas. Ao entrar na seção, ela estava com o livro "A Ditadura Derrotada", do jornalista Elio Gaspari, em mãos.

"O sentimento é de virada. Haddad fez uma campanha bonita e as pessoas agora nesta reta final passaram a perceber a importância da democracia", comentou Lídice, que antes de votar esteve no Colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade, para acompanhar o governador Rui Costa durante a votação.

