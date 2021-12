Lídíce lamenta a morte de Campos em post no Facebook

Em seu perfil no Facebook, a candidata pelo PSB ao governo do Estado, Lídice da Mata lamentou a morte de Eduardo Campos que disputava a presidência da República pelo mesmo partido:

"Eduardo Campos significava a esperança na construção de um novo país. Estamos todos chocados, não só porque perdemos uma grande liderança, perdemos um grande amigo", diz o post da candidata acima de uma foto de Campos.

Na quinta-feira da semana passada, Lídice foi a anfitriã da visita de Eduardo Campos a Salvador, As atividades foram todas concentradas no Pelourinho com visitas a associações de características afro-brasileiras, como a Sociedade Protetora dos Desvalidos.

