Da Redação Lídice foi a segunda entrevistada na Sabatina A TARDE; veja

A senadora Lídice da Mata (PSB) foi a segunda entrevistada da Sabatina A TARDE, transmitida pela TV Aratu, com os candidatos ao governo da Bahia. Apresentado pelo jornalista Levi Vasconcelos, o programa contou com os também jornalistas Biaggio Talento, Jeane Borges e Patrícia França. Semana que vem é a vez do candidato Marcos Mendes (PSOL). Confira a entrevista de Lídice.

