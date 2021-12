Lídice fala de gestão e critica Rui e Paulo Souto

A candidata do PSB ao governo do estado, Lídice da Mata (PSB), disparou críticas aos dois principais adversários e deu sinais de que não economizará ao falar sobre os candidatos Rui Costa (PT) e Paulo Souto (DEM).



"É uma bobagem ficar disputando quem conhece a Bahia. Tem que disputar quem vai administrar melhor a Bahia. O ex-governador Paulo Souto teve sua oportunidade, e eu não posso dizer que administrou quem conduziu projetos especiais apenas", atacou a socialista, numa referência ao petista.



A candidata concedeu entrevista minutos antes de participar do programa "Que Venha o Povo", com Casemiro Neto, parte do projeto Vota Bahia (uma parceria entre os grupos A TARDE, TV Aratu e Metrópole).



Citada na última semana como principal adversário da chapa das oposições pelo prefeito ACM Neto (DEM), Lídice evitou falar sobre o assunto. "Eu não escolho adversários. Adversários são os que estão se colocando na minha frente. Se ele acha que eu sou adversária, eu estou preparada para enfrentá-los", apontou.



Nesse contexto, a candidata citou o que classifica como "demagogia" na composição de governos. "Acho que é muito demagógico esse discurso contra os partidos. Eu vi isso ser dito na prefeitura e depois vi o atual prefeito formar um governo com divisão, com partilha de partidos", sugeriu Lídice. "Geralmente, aqueles que estão fora do poder, fora do governo, usam esse discurso de forma demagógica", completou.



Segundo Lídice, a coligação do PSB restrita a outros dois partidos, PSL e PPL, dá a liberdade para um eventual governo sem partilhas. "Eu tenho dito que tenho as mãos livres para compor um governo com aqueles que eu considerar que tenha maior capacidade", afirmou.



Provocada pela reportagem sobre o período em que ficou à frente da prefeitura de Salvador, Lídice da Mata disse estar "vacinada" para eventuais críticas dos adversários.



"Eu tenho 20 anos que fui prefeita de Salvador e cada vez que uma nova administração assume o governo desta cidade eu tenho mais certeza daquilo que fiz corretamente", argumentou. "(Fiz) Muito mais do que a maioria dos gestores que passaram na prefeitura, todos eles, em sua maior parte, protegidos pelo estado, inclusive o atual", sugeriu a candidata.



Falhas



Lídice, no entanto, admite que não fez uma administração sem falhas. "Nenhum administrador pode dizer, nem aqueles que são reconhecidamente aprovados pela mídia em geral, que não cometeu erros. Eu cometi erros, como qualquer um. Como o atual governo, como a prefeitura", comentou.



Ao citar a gestão de Jaques Wagner, a candidata deu um exemplo. "Um dos erros do governador Jaques Wagner foi manter os paradigmas de combate à criminalidade adotados pelo governo de Paulo Souto", disse, atacando modelos de administração dos dois adversários.



Ao comentar as declarações de Rui sobre a existência de contratos de familiares de adversários junto à prefeitura e o estado, Lídice foi enfática: "Não tenho nenhum contrato com a prefeitura ou com o governo, muito menos empresa", afirmou.



Democrata



Hoje, a partir das 11h10, acontece a entrevista do candidato ao governo da Bahia Paulo Souto (DEM). Amanhã, no mesmo horário, será a vez do candidato do PSOL Marcos Mendes falar de suas propostas de governo no programa "Que Venha o Povo", com Casemiro Neto, na Aratu.

