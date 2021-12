Lídice diz que Souto "nunca governou" e PT teve facilidade

De olho nos eleitores indecisos ou que pretendem votar em branco ou nulo (35%, de acordo com pesquisa Ibope), a senadora Lídice da Mata (PSB) defendeu que é a melhor opção entre os que "administraram na facilidade tendo toda estrutura (apoio presidencial) e o outro que nunca governou".

Ao citar a expressão "nunca governou", Lídice se referiu à gestão do candidato do DEM, o ex-governador Paulo Souto, que ela considera como "inexistente", apesar de Souto ter estado no poder nos de 1994 e 2002.

"Eu administrei a cidade (entre 1993 e 1996) em grande adversidade (oposição do então governador Antônio Carlos Magalhães). Aprendi a definir prioridades, isso que acho que é administrar bem", disse Lídice, durante entrevista nesta terça-feira, 29, ao programa "Que Venha o Povo", da TV Aratu. A conversa faz parte do projeto colaborativo Vota Bahia, que também reúne os grupos A TARDE e Metrópole.

Aliada de Jaques Wagner (PT) até o início da corrida eleitoral, Lídice não poupou o candidato petista Rui Costa. "Não posso dizer que alguém é um bom administrador quando foi secretário (de Relações Institucionais) de obras já definidas e com verba certa (repasse federal)", disse.

Mas ela aliviou ao falar do governador. "O governo dele tem falhas, como todos tem. O meu também teve, mas muitas falhas dependem do olhar ideológico de cada um. Tem críticas que não aceito", falou ele, referindo-se à área de segurança pública. A senadora argumentou que o "Mapa da Violência, pesquisa reconhecida nacionalmente, revela que a violência iniciou no governo de Paulo Souto".

Para ela, há um erro na política de combate à criminalidade, voltada para aumentar o efetivo policial e melhorar a estrutura de segurança. "Essa não é a política que precisamos implantar. Cientificamente, as cidades que diminuíram a criminalidade criaram uma forte rede, integrando o legislativo, a justiça e a sociedade", salientou.

"Não estou dizendo que vou acabar com a criminalidade na Bahia, e sim, ajudar a diminuir", afirmou ela.

Vota Bahia

O petista Rui Costa foi entrevistado nesta segunda, 28. Os próximos serão Paulo Souto (DEM) e Marcos Mendes (PSOL) na quarta, 30, e quinta, 1º, respectivamente.



Na primeira semana de agosto, a partir do dia 4, serão entrevistados os candidatos ao Senado: Otto Alencar (PDS), Eliana Calmon (PSB), Hamilton Assis (PSOL) e Geddel Viera Lima (PMDB).



A partir de 11 de agosto, o apresentador Mário Kertész, da Rádio Metrópole, conversa com os candidatos ao Senado e depois ao governo do Estado. O Jornal A TARDE vai promover sabatinas com os concorrentes à sucessão do governador.



A TV Aratu também vai realizar três debates entre os candidatos.

