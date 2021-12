Lídice diz que será eleita se chegar ao segundo turno

Em uma leitura do cenário eleitoral, a candidata ao governo pelo PSB, Lídice da Mata, afirmou que as duas chapas concorrentes, de Paulo Souto (DEM) e Rui Costa (PT), têm receio de enfrentá-la num eventual segundo turno das eleições 2014.



"Há consenso nas forças adversárias, os dois lados: se eu chego ao segundo turno, eu sou a governadora da Bahia", sugeriu a socialista. Lídice fez essa análise momentos antes de subir ao palanque para inaugurar o comitê de campanha.



Na plateia estavam, basicamente, militantes do PSB e apoiadores de candidatos a deputado federal e estadual - que engrossavam o número de pessoas presentes ao evento, numa das principais avenidas da Pituba, a Manoel Dias. Mas o trânsito não chegou a ser interrompido.



Segundo os prognósticos da candidata, a luta para chegar a um eventual segundo turno não é fácil. "Há uma estrutura de governo poderosa, uma máquina poderosa de governo. Do outro lado, há também uma estrutura econômica que se baseia na máquina da prefeitura de Salvador, agrega essa força", criticou Lídice.



Ela, entretanto, admite que as dificuldades vão além da falta de tempo de televisão e rádio - o PSB/Rede obteve apoio apenas de PSL e PPL na chapa majoritária. "Em toda campanha acontecem momentos de impacto. Eu acredito, por exemplo, que com essa entrada das forças econômicas, fortemente agora na campanha, isso desestabiliza nas pequenas cidades", afirmou a candidata.



Para o partido, a coligação formada por apenas três partidos se tornou um trunfo da campanha. "Chegando ao poder, não precisaremos dividi-lo", defendeu o candidato a vice, Eduardo Vasconcellos. "Temos uma relação programática com PSL e PPL", garantiu Lídice.



Apostas



De acordo com os discursos na inauguração do comitê de campanha, a chapa do PSB vai apostar no apoio de formadores de opinião. "A formação de opinião vai se dando em torno da ideia de que nós podemos ganhar a eleição da Bahia para construir um novo caminho. Vamos apostar no olho com olho do cidadão, apertando sua mão. Vamos gastar todos os sapatos das nossas prateleiras para chegar até onde a população está", disse Lídice.

