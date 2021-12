Lídice diz que pagaria URV com negociação

Os cerca de cem servidores públicos e representantes de associações do funcionalismo do Estado reunidos na tarde desta segunda-feira, 4, na sede da Associação dos Servidores Públicos da Bahia no projeto "Sabatina com os Candidatos do governo da Bahia" não conseguiram arrancar de Lídice da Mata, postulante do PSB ao Palácio de Ondina, a garantia do pagamento da URV (perdas salariais ocasionadas, em 1994 pela troca da moeda) caso seja eleita governadora.

No entanto, obtiveram a garantia do reconhecimento do direito do funcionalismo e da necessidade de negociação de uma tabela de pagamento. "A URV não tem o que se debater, porque é uma posição tomada pela Justiça", disse, sendo aplaudida. A posição é um avanço em relação à postura do governo atual do Estado que sequer admite discutir o assunto, apesar das pressões dos servidores.

Lídice, a primeira dos seis candidatos ao governo a debater com o funcionalismo esclareceu que admitir a dívida do Estado não significa "pagar de qualquer jeito". Disse que sua equipe está fazendo "um estudo" de quanto é devido a cada servidor e categoria. No final desse cálculo pretende estabelecer "com negociação, essa compensação ao longo do tempo".

Aumentos

A URV foi um dos assuntos tratados na "sabatina" organizada pela Federação dos Trabalhadores Públicos da Bahia (Fetrab) e Associação dos Servidores Públicos. A candidata expôs seu programa de um eventual futuro governo em 50 minutos e exibiu uma linha parecida à adotada pelo governo Wagner em relação a vários pontos da gestão estadual. Usou, por exemplo, o mesmo argumento do governo atual em relação à política de aumento salarial do funcionalismo. "Vai ocorrer de acordo com o aumento da arrecadação", disse.

Sobre as contratações via Reda (Regime Especial de Direito Administrativo) admitiu não ser possível acabar com esse tipo de contrato temporário imediatamente.

Mas disse que o concurso público será a única forma de acesso ao Estado, como querem os sindicatos de servidores. Sobre os cargos de confiança, afirmou que pretende, nos 100 primeiros dias de governo, convocar representantes das categorias de servidores para discutir com eles a redução desse tipo de cargo.

De um modo geral, Lídice disse que pretende ter o servidor como um "parceiro" para governar. "Teremos um diálogo franco. Vou abrir o orçamento para os servidores discutirem comigo quais as prioridades na aplicação dos recursos". O próximo candidato a ser sabatinado é Rogério Tadeu Da Luz (PRTB), hoje à tarde no mesmo local.

No evento, a Fetrab exibiu um vídeo sobre a situação do funcionalismo com críticas ao atual governo. Um dos exemplos do que chamaram de "descaso" foi o Posto Fiscal Benito Gama, situado num trecho da rodovia BR-116, próximo à fronteira com Minas Gerais.

Devido à falta de condição de trabalho, a equipe da Secretaria da Fazenda não daria conta de fiscalizar o grande número de carretas que entram na Bahia. Sabendo da situação, os camioneiros se concentram próximo ao posto formando filas quilométricas, o que faz a Polícia Rodoviária Federal liberar a passagem das carretas sem serem fiscalizadas. Uma fiscal qualifica a situação de "sonegação institucional causada pela incompetência do governo estadual".

Especialista

Convidado para participar da sabatina, o professor Antonio Ribeiro, especialista em administração pública traçou um quadro negativo das finanças do Estado, fruto, segundo ele da "má gestão". Ribeiro identifica um "descontrole dos gastos públicos" e disse que um dos "vilões" é a prática da contratação de empregados temporários como o Reda.

Apontou também como causa dos problemas repasses excessivos para ONGs, criação de órgãos públicos para atendimento de correntes políticas que apoiam o governo e contratação de consultorias.

Ele recomendou que os servidores tenham "realismo" ao apresentar suas reivindicações ao novo governador devido à situação financeira que classificou de ruim do governo. E que discutam a melhor aplicação dos recursos.

adblock ativo