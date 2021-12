Lídice diz que adversários tentam inviabilizar sua campanha

A senadora Lídice da Mata (PSB) disse nesta quinta-feira, 11, que sua campanha e a de Marina Silva à presidência sofrem boicotes dos adversários. A candidata ao governo da Bahia foi a entrevistada desta quinta-feira, 11, pelo apresentador Mário Kertérz, da rádio Metrópole. A entrevista integra o projeto Vota Bahia, uma parceria dos grupos A TARDE, Aratu e Metrópole.

Na Bahia, ela afirma que a "máquina do governo" e a "força econômica do passado" fazem "pressão para que a gente não tenha apoio".

Lídice acusa o PT e DEM de tentar polarizar a eleição, desvalorizando sua campanha. Apesar da pressão, Marina demonstrou que acredita no "voto da resistência contra essa imposição de duas candidaturas".

De acordo com ela, o mesmo acontece na corrida presidencial, mas, neste caso, a estratégia é atacar a imagem de Marina. "Nunca vi uma candidatura que foi tão atacada como a de Marina. Se morreu um cachorro na rua, a culpa é de Marina. É um absurdo. É lamentável a tentativa que estamos vendo dos dois partidos (PT e PSDB) de demonizar Marina, de tentar, de forma vil, atacar Marina".

Lídice recorda que isso é um "filme que já passou", fazendo referência à pressão que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sofreu durante suas candidaturas, quando se usava a "cultura do medo", conforme lembra a senadora.

Senado

Questionada se caso Marina vença a eleição e ela seja derrotada, se seu nome seria uma opção para presidir o Senado, Lídice desconversou. "Não vamos colocar o carro na frente dos bois. Vou lutar até o fim (para vencer). Se não for eleita governadora, quero trabalhar para que o governo de Marina possa avançar".

Lídice destaca que o importante é deixar claro que a vitória de Marina não representa uma "ameaça à democracia no Brasil. Estamos ano a ano consolidando essa democracia. Dizem que ela não tem experiência administrativa, assim como Lula e Dilma não tinham. O povo quer é liderança".

Governo

Lídice defende um programa de governo baseado no investimento em educação e em intervenções urbanas importantes. Ela argumenta que não adianta combater a violência apenas de forma repressiva, mas que é necessário criar "uma forte rede de proteção social, por meio de investimento em saúde, educação de qualidade e programas sociais".

A senadora lembra que o estudo Mapa da Violência aponta que as vítimas de homicídios são, principalmente, jovens negros, que moram na periferia e têm entre 17 e 23 anos. Lídice também explica que essa pesquisa revela os territórios onde a criminalidade é mais presente. Portanto, ela defende que é necessário aumentar a atuação nessas regiões.

"É o momento de sentar a mesa e não ficar com discurso punitivo de mais policiamento, ao invés do propositivo. A população quer mais segurança, mas sabe que a desigualdade social retroalimenta a violência. Nossa escola não atrai, nem mantém o estudante na escola. Temos que atuar não apenas na repressão ao crime, mas no desejo desse adolescente que sai da escola para atuar no crime. É preciso impedir esse desejo para que ele deseje outra coisa".

Para Lídice, isso é possível com mais escolas de tempo integral, qualificando o ensino e ofertando cultura e esporte nas escolas, além de melhorar a infra-estrutura dos locais onde esses jovens moram.

A candidata não descarta que o combate a violência também passa pela qualificação das polícias. Ela disse que "há quebra de confiança entre governo e polícia" e afirmou que pretende estabelecer um novo diálogo para trazer os policiais civis e militares para um "novo projeto de segurança" proposto por ela.

Vota Bahia

Nesta sexta, 12, Mário Kerstéz conversa com Marcos Mendes (PSOL). O Vota Bahia ainda vai realizar debates com os candidatos ao governo estadual e Senado.

adblock ativo