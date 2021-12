Lídice desiste de candidatura à Prefeitura de Salvador

A senadora Lídice da Mata (PSB) desistiu de disputar a prefeitura de Salvador esse ano. O anúncio foi feito através de nota oficial postado na página do PSB-BA na internet. O principal motivo alegado é que os partidos de oposição tem se preocupado mais com a eleição proporcional que elegerá os novos integrantes da Câmara de Vereadores. Na nota, o partido explica que sempre "defendeu a unidade da Esquerda, mesmo com a ideia da pulverização do campo governista nas eleições municipais de Salvador, tese com a qual nunca concordamos". A estratégia da pulverização é do governador Rui Costa (PT).

Explicou ainda que "a eventual candidatura de Lídice à prefeitura de Salvador" não foi do PSB "mas sim, uma proposta surgida de outros partidos, inclusive do PT, para fortalecer o campo da Centro-Esquerda". Cita que "dentre as razões apresentadas por esses partidos, a principal seria uma maior competitividade da sua candidatura, que em todas as pesquisas pontua com mais de dez por cento da preferência popular. Lídice, portanto, seria a candidata com maior possibilidade de levar a Eleição Municipal para o segundo turno. Pensamos que para fazer um enfrentamento real ao atual prefeito é necessário constituir uma frente de Centro-Esquerda liderada por partidos de penetração popular e densidade política na cidade, que consiga antepor-se ao projeto da Direita instalado na Prefeitura de Salvador, um outro projeto que corresponda à de apoio do Governo".

Apesar dessa análise o PSB constata que "até o momento, as conversas sobre as eleições têm se voltado prioritariamente para a composição da chapa proporcional, em detrimento da construção estratégica da tomada de uma posição comum e de uma chapa majoritária que possibilite esse enfrentamento". Impasse que "tem gerado desgastes que nenhum proveito traz no sentido da construção de um modelo alternativo para a cidade do Salvador".

Para facilitar a "construção necessária da unidade nestes tempos difíceis, a senadora Lídice da Mata agradece ao PT, ao PTN, ao PP e ao PSL e informa que declina da indicação da sua candidatura Prefeitura de Salvador". A decisão tomada durante reunião realizada nesse domingo pela direção do PSB-BA e comunicada oficialmente ao PT. Com isso, a candidata das "esquerdas" à prefeitura de Salvador deve ser a deputada federal Alice Portugal do PCdoB. Faltaria escolher o vice da chapa.

adblock ativo