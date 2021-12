Lídice aponta tentativa de "demonização" de Marina Silva

A senadora Lídice da Mata, candidata do PSB ao governo estadual, disse que há uma tentativa corrente de "demonização" contra a presidenciável Marina Silva. "Tenta-se torná-la uma pessoa que não tem história". Sobre a inclusão do nome do anterior presidenciável do PSB, Eduardo Campos, na lista de beneficiários em esquema de corrupção da Petrobras, Lídice afirmou: "Após o desastre do avião, buscou-se matar Eduardo uma segunda vez", diz a candidata.

Segundo avalia, isto ocorre diante da real possibilidade de vitória da ex-ministra do Meio Ambiente, que substitui o ex-governador de Pernambuco na corrida eleitoral. Ela disse que a primeira tentativa de macular a imagem de Campos foi quando se questionou se os recursos para a aquisição do avião com o qual ocorreu o acidente não seriam provenientes de caixa dois. Quanto à lista revelada por Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras entre 2004 e 2012, Lídice disse que é também temerário divulgar informações vazadas e não confirmadas.

A socialista afirmou isto na sabatina transmitida nesta segunda-feira, à noite, pela TV Aratu/SBT, no projeto Vota Bahia, que reúne ainda os grupos A TARDE e Metrópole, quando foi sabatinada pelos jornalistas Levi Vasconcelos, que foi também o mediador, Jeane Borges, Biaggio Talento e Patrícia França.

Lídice da Mata disse que ainda pretende colar sua imagem mais fortemente à de Marina Silva, que aparece empatada tecnicamente com a presidente Dilma Roussef (PT), candidata à reeleição - segundo os principais institutos de pesquisa, Marina venceria no segundo turno.

Para Lídice, tenta-se minar a candidatura de Marina com questionamentos que não são realizados com os outros candidatos, como os referentes ao aborto, ao casamento entre pessoas do mesmo sexo e à liberação da maconha. A socialista defendeu que o programa do partido referente aos temas não são exclusivamente reflexo das opiniões de Marina Silva, mas do conjunto do partido e dos partidos coligados.

Quanto ao casamento gay, Lídice disse ser favorável àquilo que foi definido pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a legalidade da união civil. Ela disse ainda que, quanto ao aborto, as mulheres que realizam o ato não podem ser criminalizadas, mas receber a devida atenção da rede pública de saúde. "O aborto não é visto pelo movimento feminista como forma de planejamento familiar, é a ação de desespero de uma mulher", defendeu Lídice.

Velha política - A candidata socialista também se apropriou do discurso trazido pela presidenciável Marina Silva, dizendo que representa no estado a nova política e que seus adversários, à direita e em seu campo de esquerda, representam a velha política. Sobre a opinião do candidato ao governo Rui Costa (PT) de que seria natural ir buscar apoio junto a prefeitos eleitos pelo PSB, ela buscou carimbar a ação do petista com o sinal da "velha política".

"Eu acho isso realmente lamentável. Através da máquina, buscam impor sua opinião, sua razão", disse a senadora, que ressalta nunca ter deixado de ser recebida pelos prefeitos eleitos pelo PSB. "Isto nunca me atrapalhou. O que me dificulta é uma estratégia de perseguição ao meu eleitor e o uso da máquina pública para induzir o voto", apontou Lídice. Ela disse que Marina Silva representa a reforma política necessária quando já se compromete a não concorrer à reeleição.

A candidata do PSB foi a segunda a ser sabatinada pelos jornalistas de A TARDE. O próximo sabatinado será o candidato ao governo pelo PSOL, Marcos Mendes, na próxima segunda-feira.

adblock ativo