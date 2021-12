Lideranças se mobilizam para obter votos para Dilma e Aécio

As campanhas locais de Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) vão intensificar as atividades nesta última semana que antecede à eleição presidencial do próximo domingo, 26. Os petistas querem ampliar a margem de votos de Dilma em relação ao candidato tucano, enquanto os correligionários deste têm o objetivo de aumentar a votação de Aécio, que foi pífia no primeiro turno.

A candidata petista que já teve ampla vitória na primeira etapa da eleição na Bahia contará com mais carreatas, caminhadas e comícios em vários municípios do estado que seu adversário.

Nesta segunda, 20, o deputado estadual Zé Neto (PT), líder do governo na Assembleia Legislativa, junto com a militância do partido, fizeram panfletagem e distribuição de material de campanha de Dilma, no Centro de Abastecimento de Feira de Santana, principal colégio eleitoral do interior baiano.

Nesta terça, 21, lideranças de movimentos sociais ligadas ao campo fazem caminhada no início da manhã na cidade de Juazeiro, em direção à vizinha pernambucana Petrolina, onde se encontram com representantes de entidades de Pernambuco para um ato em favor da reeleição de Dilma.

Artistas

Em Salvador, na tarde desta terça, está prevista passeata da Praça do Campo Grande ao Sindicato dos Bancários, nos Aflitos, reunindo "artistas, intelectuais e formadores de opinião" em favor da petista.

O presidente do PT-BA, Everaldo Anunciação, informou que o governador eleito Rui Costa participará de passeata e comício na tarde de quarta em Itapetinga. Na quinta ele estará com lideranças petistas em Porto Seguro, Eunápolis e Teixeira de Freitas para caminhadas e carreatas. "Na quarta-feira à noite iremos promover uma plenária em Salvador com militantes para discutir a fiscalização no dia da eleição", disse.

O PT também programou eventos para os dois últimos dias da campanha, sempre capitaneados por Rui Costa. Na sexta haverá carreata às 9 horas em Jequié e às 15 horas em Alagoinhas. Sábado, a mobilização vai ocorrer pela manhã em Cajazeiras e à tarde na Cidade Baixa.

Tucanos

Na noite de segunda, o principal cabo eleitoral de Aécio na Bahia, o prefeito ACM Neto (DEM), realizou encontro com lideranças comunitárias e políticas em Camaçari.

Hoje, Neto e o candidato ao Senado derrotado Geddel Vieira Lima (PMDB) comandam caminhadas pela manhã na cidade de Vitória da Conquista e à tarde em Jequié. À noite realizam evento fechado com lideranças em Eunápolis.

As agendas de quarta-feira, quinta e sexta da oposição não estavam fechadas até a noite de segunda.

Entretanto, para sábado está prevista carreata por Salvador e região metropolitana em favor da candidatura de Aécio Neves.

