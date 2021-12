Líder nas pesquisas, Souto vira alvo de ataques em debate

Líder nas pesquisas de intenção de voto na Bahia, o candidato do DEM Paulo Souto foi o alvo preferencial dos adversários no debate entre os concorrentes ao Palácio de Ondina, promovido na manhã de sexta-feira, 19, na Rádio Sociedade, com moderação da apresentadora Jéssica Senra.



Houve um momento em que o candidato do PRTB, Rogério Tadeu Da Luz, levantou o tom da voz e das críticas ao dizer que Souto tinha as mãos "sujas de sangue" pelos 37 mil assassinatos ocorridos durante a gestão do governador Jaques Wagner.



De acordo com Da Luz, os autores dessas mortes seriam as crianças excluídas e que não tiveram educação durante os anos em que o demista governou a Bahia. Também chamou Souto de "truculento" no trato com prefeitos.



O candidato Souto pediu e conseguiu direito de resposta, lamentou o ataque e assinalou que, se fossem mantidos os índices de homicídios dos anos de sua gestão, teriam sido poupadas 20 mil vidas no estado.



Punição



Os candidatos Da Luz, Marcos Mendes (PSOL) e Renata Mallet (PSTU) se uniram para atacar Souto, Rui Costa (PT) e Lídice da Mata (PSB). Um simples autoelogio de Souto e Costa sobre iniciativas que consideram positivas nas administrações do estado pelo seus respectivos grupos políticos era "punido" com ataques violentos. O candidato do DEM disse, por exemplo, ter concedido aumento de 25% acima da inflação para os professores quando administrou o estado. Rui Costa duvidou do índice e afirmou que o governador Jaques Wagner é que concedeu 57% de ganho real para a categoria. Marcos Mendes ironizou as críticas mútuas dos candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto. Disse que era "o sujo falando do mal lavado".



Lídice disse que vai construir 320 colégios em tempo integral e pagar a gratificação conhecida como URV em quatro anos para o funcionalismo estadual. Souto prometeu regularizar terras no semiárido e implantar projetos de pecuária de pequenos animais nessa região que demandariam menos água que lavouras irrigadas.



Escolas e creches



Rui disse que vai melhorar o sistema de ensino do estado e fomentar a implantação de creches, como as 600 que estão sendo construídas nos municípios do interior entre o governo federal e prefeituras. Mendes disse que vai fortalecer o Sistema Único de Saúde no estado e acabar com todas as parcerias do governo com a iniciativa privada no campo da saúde.



Renata Mallet pretende aumentar o salário dos professores do estado e melhorar as condições de trabalho da categoria. Da Luz disse que vai reduzir de 32 para 10 as secretarias do estado.

