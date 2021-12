Levy Fidelix é criticado por Luciana Genro e Eduardo Jorge

O candidato Levy Fidelix (PRTB) foi criticado durante o debate promovido pela Rede Globo nesta quinta-feira, 2, por ter comparado gays a pedófilos e de ter disseminado um discurso de ódio contra os LGBTs no embate do último domingo, 28, entre os presidenciáveis. Eduardo Jorge (PV) sugeriu que Levy pedisse perdão ao povo brasileiro. Mas foi contestado pelo candidato, que disse que Eduardo não tinha "moral" porque fazia apologia às drogas.

"Candidato, você não tem moral nenhuma. Você acima de tudo, propõe que o jovem consuma maconha. Faz apologia ao crime, está lá no Código Penal. Eu apenas, seguindo o que segue a Constituição, fiz com que as pessoas pensassem. A família tradicional, homem e mulher. Você não vai colocar o povo brasileiro para ir contra o que diz a Constituição que é o homem e a mulher", afirmou Levy Fidelix.

Eduardo Jorge sugeriu que Levy Fidelix seria processado: "Vamos nos encontrar na Justiça, eu como testemunha. Se você quer me processar por minhas teses, faça. Quero aproveitar para reiterar que o senhor envergonhou o Brasil com sua atitude".

O presidenciável também foi criticado por Luciana Genro (PSOL), que afirmou que ele deveria sair do debate da Record "algemado". "Tu apavorou [sic], chocou, ofendeu e humilhou milhares de pessoas, com aquele discurso de ódio, de uma suposta maioria enfrentar uma suposta minoria. Isso no passado já aconteceu, e resultou no holocausto e na escravidão. Esse teu discurso de ódio é o mesmo que os racistas fazem contra os negros e os nazistas contra os judeus", afirmou.

Inconformado, Levy rebateu: "Eu tenho direito de expressar minha posição católica cristã. Não estimulei nada. Você que turbinou no Twitter o tempo todo para me incriminar". A psolista reclamou da falta de punição contra homofobia.

