Levy Fidelix compara gay a pedófilo e é criticado

Declarações do candidato à Presidência Levy Fidelix (PRTB) durante o debate promovido pela Rede Record neste domingo, 28, causaram polêmica. Isso porque ele associou a homossexualidade com pedofilia. De acordo com ele, os gays "precisam de atendimento psicológico e bem longe da gente".

Levy se posicionou depois de ser questionado pela candidata Luciana Genro (PSOL) sobre a violência que a população LGBT é submetida. Luciana perguntou para Levy porque os que "defendem a família se recusam a reconhecer como família um casal do mesmo sexo".

"Aparelho excretor não reproduz (...) Como é que pode um pai de família, um avô ficar aqui escorado porque tem medo de perder voto? Prefiro não ter esses votos, mas ser um pai, um avô que tem vergonha na cara, que instrua seu filho, que instrua seu neto. Vamos acabar com essa historinha. Eu vi agora o santo padre, o papa, expurgar, fez muito bem, do Vaticano, um pedófilo. Está certo! Nós tratamos a vida toda com a religiosidade para que nossos filhos possam encontrar realmente um bom caminho familiar", respondeu.

A candidata do PSOL foi contra Levy e defendeu o casamento igualitário. Ela disse que esse direito poderia ajudar a reduzir a violência contra a população LGBT. Mas Levy voltou a criticar.

"Luciana, você já imaginou? O Brasil tem 200 milhões de habitantes, daqui a pouquinho vai reduzir para 100 [milhões]. Vai para a avenida Paulista, anda lá e vê. É feio o negócio, né? Então, gente, vamos ter coragem, nós somos maioria, vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los. Não tenha medo de dizer que sou pai, uma mãe, vovô, e o mais importante, é que esses que têm esses problemas realmente sejam atendidos no plano psicológico e afetivo, mas bem longe da gente, bem longe mesmo porque aqui não dá".

Após o debate, internautas criticaram a posição do candidato nas redes sociais.

Olhando para o @levyfidelix fico me perguntando: não é possível que ele foi o espermatozóide mais inteligente a fecundar. - Dan (@Danzits) 29 setembro 2014

O Levy Fidelix falar que quer os gays "bem longe da gente" foi um dos momentos mais tristes da história da tevê aberta. - Bruno Hoffmann (@BrunoHoffmann_) 29 setembro 2014

O que indica atraso de mentalidade não é só o que #LevyFidelix disse. O riso da plateia é o que torna clara a aceitabilidade da homofobia. - Eli Vieira (@EliVieira) 29 setembro 2014

Opinião é o caralho... Não deve existir mais espaço para homofobia. Se é homofóbico, merece cadeia. @LevyFidelix deveria ser preso. - Felipe Neto (@felipeneto) 29 setembro 2014

Em qualquer lugar minimamente decente do mundo, Levy Fidelix sairia do debate PRESO depois de uma resposta como essa. Simples assim. - Ewan Pallottini (@EwanPallottini) 29 setembro 2014

Levy Fidélix tem o direito de ser contra o que ele quiser. Democracia. Mas JAMAIS da forma como ele o fez. Isso é discurso de ódio. Nojo. - Anna Celico (@AnnaCelico) 29 setembro 2014

Ao menos Levy Fidelix nos fez um favor. Se alguém AINDA tinha dúvida de que somos uma sociedade horrendamente homofóbica, aí está. - Igor Natusch (@igornatusch) 29 setembro 2014

O senador Jean Willys também comentou a declaração do candidato.

11. Levy Fidélix não se dá conta de que a sua existência contraria sua tese de que "aparelho excretor não reproduz". pic.twitter.com/Wm2hjjMNtI - Jean Wyllys (@jeanwyllys_real) 29 setembro 2014

Confira a declaração de Levy Fidelix:



Da Redação Levy Fidelix compara gay a pedófilo e é criticado

adblock ativo