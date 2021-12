Kertész: infraestrutura para Vila Canária

O candidato Mário Kertész (PMDB), que representa a coligação "Salvador Tem Jeito", prometeu levar mais obras para a Vila Canária. Durante caminhada pelas ruas do bairro, na manhã deste domingo, 19, o peemedebista ouviu as reivindicações dos moradores e prometeu aproximar mais a prefeitura da comunidade.

Kertész estava acompanhado do vice, Nestor Neto, do ex-ministro Geddel Vieira Lima, do presidente estadual do PSC, Eliel Santana, e de candidatos a vereador pela coligação.

