Kertész expõe projetos e Marinho falta à sabatina

Enquanto a maioria dos moradores de Salvador começava a enfrentar a correria das ruas, na manhã desta quinta-feira, 30, o postulante peemedebista ao cargo mor do Palácio Tomé de Sousa, Mário Kertész (PMDB), foi sabatinado por empresários, jornalistas e leitores de A TARDE sobre suas propostas de governo para melhorar a qualidade de vida na metrópole baiana.<VIDEOATV ID=9585/>

No "Café da Manhã com os Candidatos" - evento organizado pela Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia) em parceria com o Grupo A TARDE - o prefeiturável expôs projetos, respondeu perguntas polêmicas - se esquivou de algumas - e atacou adversários de campanha.

O peemedebista compareceu ao evento, acompanhado do seu vice, Nestor Neto, e além se expor para o público local, foi assistido pelos leitores de A TARDE por meio de transmissão ao vivo, feita pela TV A TARDE.

Em contrapartida, o candidato Márcio Marinho (PRB), também convidado a participar da sabatina, não compareceu ao local do evento no horário estabelecido - às 9h30 - e apenas emitiu satisfação sobre sua ausência após minutos de espera dos participantes.

Por meio da sua assessoria de imprensa, o candidato afirmou que o evento - por algum erro - constava em sua agenda como cancelado. Ao ter percebido o equívoco, o deputado republicano teria se dado conta de que não havia mais tempo hábil para se deslocar para o local. Vale notar que, em momento algum, os organizadores anunciaram cancelamento das atividades. Além disso, a agenda do prefeiturável - enviada à imprensa no dia anterior - constava sua participação no "Café com os Candidatos".

Sabatina - Em uma hora de participação, contando que os 15 minutos iniciais eram dedicados à auto-apresentação do candidato, Kertész respondeu às perguntas de internautas e pessoas que estavam no auditório de eventos da Casa do Comércio, na Avenida Tancredo Neves (Pituba).

Quando sabatinado sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da cidade, o prefeiturável criticou a adminitração atual ao afirmar que Salvador tornou-se uma cidade desprestigiada. Comentando os problemas, Kertész disse que as soluções não dependem de transferências de recursos de um setor para o outro. "Basta boa gestão", destacou.

Ao ser sabatinado sobre a possível condenação sofrida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2004, por conta de sua participação, como prefeito de Salvador, em uma operação da Construtora e Pavimentadora Sérvia Ltda e da Engepar Engenharia e Participações - descrita no acordão como ilícita e ilegal - o prefeiturável negou condenação, afirmando que a decisão do STF foi derrubada em primeira instância.

Provocações - Quanta à corrida eleitoral, o candidato não abriu mão de cutucar o candidato democrata, ACM Neto. "O projeto de Neto é salvar o DEM, não Salvador", ironizou.

Outra figura pública que também foi criticada pelo peemedebista - só que de forma mais incisiva - foi o Secretário de Saúde da Bahia, Jorge Sola. Perguntado sobre como pretendia investir em melhorias para saúde de Salvador de forma harmoniosa com Estado, o radialista disse que suas restrições à Sola não são capazes de prejudicar uma boa gestão. "Sou candidato e continuo achando Jorge Sola arrogante e prepotente", disparou.

Durante o café da manhã, Kertész ainda reiterou o discurso que tem norteado parte de sua campanha: propostas todos têm, só falta quem saiba tirá-las do papel. "Salvador tem jeito, só falta prefeito", brincou o candidato, levando os participantes aos risos.

Próximo café - A série "Café com Candidatos", mediada pela jornalista Ticiana Villas Boas (apresentadora do Jornal da Band), volta a acontecer no próximo dia 12, com os candidatos Nelson Pelegrino (PT) e Hamilton Assis (PSOL). No dia seguinte, 13, será a vez de ACM Neto (DEM) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) participarem do evento.

O primeiro candidato de cada evento será entrevistado das 8h15 às 9h15, no modelo de café da manhã, e o segundo candidato das 9h30 às 10h30, no modelo coffee break.

De acordo com o presidente Carlos Amaral, presidente da Fecomércio-BA, a primeira sabatina foi amplamente produtiva, no que diz respeito às discussões. "Agora os eleitores têm que ficar atentos aos melhores projetos para cidade", afirmou.

