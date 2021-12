Kertész enfrenta travamento na terceira via

"Salvador está cansada de ficar dividida nesta eterna briga de carlismo e petismo". É com esse bordão que o candidato a prefeito Mário Kertész (PMDB) tem se apresentado no horário político como uma terceira via às candidaturas de ACM Neto (DEM) e Nelson Pelegrino (PT). Kertész, no entanto, não conseguiu emplacar a sua candidatura.

Faltando 12 dias para as eleições, o radialista, que já foi duas vezes prefeito da capital baiana, é o terceiro colocado no Ibope, com pífios 6% nas intenções de voto. Não conseguiu repetir a tendência observada em outras capitais, como São Paulo, Curitiba, Recife, Fortaleza, onde o eleitor busca o "novo" como alternativa às forças políticas que tradicionalmente estão no poder.

Pesquisas qualitativas para consumo dos partidos, às quais A TARDE teve acesso com exclusividade, indicam, entre os pontos que podem explicar por que a candidatura do PMDB não colou, é que o eleitor reconhece em Kertész experiência, mas o identifica como um político do passado.

"O eleitor quer para governar Salvador um nome atual, presente. Mário está fora da política há 18 anos. É um oldfashioned (fora de moda)", diz um marqueteiro que prefere o anonimato. As qualitativas também mostram que o candidato não tem conseguido capitalizar em voto o fato de ser âncora de um programa de rádio de grande audiência, uma espécie de tribuno das demandas da população.

A explicação, no entendimento de um outro marqueteiro consultado, é que o programa é mais dirigido para a classe média. "O povão não o conhece". Outro fator que aparece nas pesquisas desfavorável ao candidato é o fato de não ter, como seus dois principais adversários, bons puxadores de voto.

"Geddel tem elevada rejeição", diz um coordenador de campanha, referindo-se ao ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima, que, embora principal liderança do PMDB na Bahia, não consegue catalisar votos.

Mas nada disso tem tirado o sono de Kertész. "Não vou brigar com as pesquisas, que fazem uma leitura do momento. Até o dia da eleição pode haver modificação", acredita o candidato. O peemedebista admite que há uma tendência de "Bahia versus Vitória" na política baiana, com o DEM sempre polarizando com o PT. Mas Kertész afirma que isso pode mudar.

"Estou vendo isso na ruas. As pessoas começam a me identificar, sinto uma melhora na receptividade, sobretudo agora que a propaganda no rádio e na televisão estão mais intensificadas", disse. Acredita que vai ao segundo turno? "Acho que as urnas podem surpreender".

Estrutura - Na análise do cientista político Joviniano Neto, a falta de estrutura política é o principal entrave à candidatura de Mário Kertész, que, além do PMDB, só está coligado ao pequeno PSC. "Ele tem menos tempo de propaganda que o candidato do PT, mas em termos de exposição tem quase o mesmo tempo de Neto. Só que não tem a estrutura nem o enraizamento, na memória do eleitor, como tem o carlismo", assinalou Joviniano.

Isso, aliado ao número reduzido de vereadores na coligação peemedebista, faz com que, na avaliação do cientista político, os votos de protesto e dos indecisos sigam para Neto e os candidatos de partidos menores, como Hamilton Assis, do PSOL, e o Rogério Tadeu da Luz, do PRTB.

Joviniano Neto aponta outro aspecto captado nas pesquisas: a pouca ressonância de Geddel na eleição, comprovando que o PMDB não tem grande penetração na capital, sobretudo depois da saída do prefeito João Henrique do partido.

"Kertész é um candidato que aparece à população mais como radialista, com um jeito escrachado, que apela para a emoção. Mas não conseguiu provocar um movimento de opinião capaz de superar a falta de estrutura", analisa.

